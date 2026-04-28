Майката на бебето с 1 млн. левкоцита: Батко й беше неин донор, почти на 5 г. е и осъзнава колко много й е помогнал

„Баткото на Михаела беше донор. Много е щастлив от факта - нарича се неин спасител. Много се радва, че е помогнал - осъзнава го. Той е почти на 5 години и осъзнава, че е помогнал много на сестра си". Това разказва майката на бебето, което беше с 1 млн. левкоцита и вече е изписано от болницата след успешна алогенна трансплантация.

През ноември животът на цялото семейство се преобръща изцяло, когато двумесечното тогава бебе започва да проявява първите симптоми, сред които отпадналост и липса на апетит.

„Сравниха го с рефлукс", каза майката на бебето – Мартина Зашева.

Родителите отиват в софийската педиатрия, където са направени първите изследвания. Резултатите шокират всички - левкоцитите в кръвта на детето са 1 млн. при горна граница до 14 000.

Първата стъпка - обменно кръвопреливане. Процедура, която носи рискове. Д-р Благомир Здравков взима решението за минути.

„Реално кръвта не можеше да отдава кислород към тъканите. Веднага се обадих на колежката от ИСУЛ, която е шеф на клиниката и тя ми каза – „Разбери, това е единственият вариант детето да оцелее.", разказва д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев".

Следват няколко курса химиотерапия и решаващата стъпка - костно-мозъчна трансплантация на детето. Тук на помощ идва баткото на Михаела.

Целият процес напътства доц. Боряна Аврамова.

„Много съм доволна, че нещата се развиха добре - и в чисто човешки план, разбира се и в професионален", казва тя.

„Ние се борехме с едно изключително агресивно заболяване. Това е семейството, което е изключително смело. Гласува доверие, което не беше оттеглено дори и в най-критичните моменти", казва д-р Таня Христова за bTV.

Семейството изказа благодарности на медиците.

„Няма думи, които да стигнат, за да изразя благодарността си към всеки един от тях. Страхотни са", казва Мартина Зашева.

Михаела вече е у дома и ще остане под лекарско наблюдение.