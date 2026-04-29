Лекарят очертава рамката за нея, но решението се взема съвместно с пациентката

Въпросът не е дали съществува риск, а какъв риск е приемлив в името на конкретна полза

- Д-р Александрова, как си обяснявате изключително ниската употреба на хормонозаместителна терапия у нас - около 0,3%, при наличието на ясни показания при част от пациентките?

- Менопаузалната хормонозаместителна терапия представлява прием на полови хормони след естественото изчерпване на яйчниковия резерв, което настъпва обичайно около 50 г. Средната възраст за менопауза е около 51 г.

Терапията се прилага под различни форми - естрогени и гестагени, а при жени с отстранена матка - само естрогени, като съвременната практика се ориентира към биоеквивалентните форми на естрадиол и микронизиран прогестерон.

Важно е да се направи ясно разграничение. Това не е универсална терапия. Тя не е средство за подмладяване, не е метод за редукция на тегло и не е антидепресант. Тя има конкретни показания и ясни противопоказания, които изискват познаване и клинична преценка.

Фактът, че у нас приложението остава около 0.3%, показва, че проблемът надхвърля медицината. Ако погледнем медицинското образование, включително подготовката на специализанти по ендокринология и гинекология, ще видим, че темата за менопаузата присъства изненадващо периферно.

Това обаче не е българска особеност. В САЩ и Европа също се наблюдава системно подценяване на този етап от живота на жената. Дори в САЩ към момента едва около 4% от жените в менопауза използват хормонозаместителна терапия. С други думи, става дума за глобален дефицит в грижата.

Съществен фактор за това състояние е прибързаната, а впоследствие и неправилна интерпретация на едно мащабно клинично проучване, която в продължение на близо четвърт век формира нагласите както сред пациентите, така и сред лекарите. В резултат се стига до поколение жени с неглижирани симптоми и отложени решения.

- До каква степен днешното отношение към терапията остава повлияно от по-ранни интерпретации на големи клинични проучвания?

- През 90-те години в САЩ употребата на хормонозаместителна терапия достига приблизително 50%. Наблюдателни проучвания тогава показват значително намаляване на сърдечносъдовите инциденти при жените на терапия, което закономерно води до силен ентусиазъм.

В този контекст се стартира най-голямото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване в областта. Неговият фокус е преди всичко кардиологичен - оценка на сърдечносъдовата смъртност.

Същественото е в профила на включените пациентки. Средната им възраст е около 63 г., като значителна част вече имат изявени съдови и метаболитни заболявания. Именно тук се появява разминаването. Хормоналната терапия не е средство за лечение на вече настъпили съдови увреждания. Разликата между профилактика и лечение се оказва ключова, но остава загубена в масовото тълкуване на резултатите.

Самото проучване не е неуспешно. Напротив, то дава яснота за това кои пациентки биха имали полза и къде се намират рисковете. Проблемът възниква в начина, по който тези данни достигат до практиката и обществото.

Особено показателен е начинът, по който се интерпретира рискът от рак на гърдата. В публичното пространство се налага опростено и категорично послание, без да се прави разграничение между различните хормони и клинични контексти. В същото време естрадиолът достига най-високи стойности в периоди като младостта и бременността, именно когато честотата на това заболяване е най-ниска.

- Къде се разминават най-често обществените нагласи и съвременните медицински данни по отношение на тази терапия?

- В крайностите. Половите хормони не са нито универсално решение, нито заплаха сами по себе си. Те са инструмент, чиято стойност зависи от контекста, в който се използва.

Когато става дума за женско здраве, балансът често отстъпва място на крайни интерпретации. Именно затова днес най-голямото предизвикателство не е липсата на данни, а способността те да бъдат правилно разбрани и приложени.

- Как днес се преценява балансът между ползите и рисковете при хормонозаместителната терапия и къде всъщност се взема решението - в медицинската препоръка или в избора на пациента?

- Съвременната медицина се основава на три равностойни опори - научни доказателства, клиничен опит и ценности на пациента. Това означава не просто да информираме, а да слушаме. Да разберем какво означават симптомите за конкретната жена, какво е нейното качество на живот и какъв риск е готова да приеме.

Лекарят очертава рамката, но решението се взема съвместно. Въпросът не е дали съществува риск, а какъв риск е приемлив в името на конкретна полза.

- По какви клинични и индивидуални критерии в практиката си преценявате, че една жена е подходяща за започване на терапия?

- Клиничната картина е водеща. Най-често това са симптоми, свързани с хормоналния дефицит - горещи вълни, нарушения в съня, когнитивни затруднения, ставни болки, сексуална дисфункция.

Съществуват и ясни времеви рамки - до 60-годишна възраст или в първите 10 години след настъпване на менопаузата, когато ползите са най-изразени.

Но не всяка жена има нужда от терапия. Метаболитно здравите жени често преминават този период с минимални оплаквания. Затова терапията не се налага, а се обсъжда при необходимост.

В същото време начинът на живот остава ключов фактор. Контролът върху телесното тегло, физическата активност, храненето и метаболитните показатели създава предпоставки за по-добър преход през този период и за по-информиран терапевтичен избор.

- Колко съществен е моментът, в който се започва лечението?

- Изключително съществен. Един от устойчивите митове е, че трябва да се изчака 1 г. след последния менструален цикъл. В практиката най-интензивните симптоми често са в перименопаузата - именно в периода, в който много жени остават без адекватна грижа. Терапията следва симптомите, а не календарното време.

- Има ли значение формата на приложение и отразява ли се тя върху профила на безопасност?

- Да, няма универсална формула за всички пациентки. Различните форми на приложение - перорални, трансдермални и други - имат различен профил на безопасност. Приложението през кожата е свързано с по-нисък риск от тромботични състояния в сравнение с пероралния прием. Съвременната терапия се развива динамично и предлага все по-прецизни решения, включително нови молекули с по-селективно действие и благоприятен профил на безопасност.

- Къде според вас се намира основният проблем днес - в интерпретацията на данните или в нагласите към самата терапия?

- Основният проблем е в липсата на системно образование - както сред лекарите, така и сред пациентите.

Менопаузата засяга почти всички органи и системи и изисква интердисциплирен подход. В същото време информираната пациентка остава ключова за ефективната терапия.

- Не рискуваме ли в стремежа си към предпазливост да оставим част от жените с ненужно влошено качество на живот?

- Това вече се случи в последните десетилетия. Имаме поколение жени, чиито симптоми бяха неглижирани в името на прекомерна предпазливост. Задачата е да възстановим баланса и да осигурим информиран избор.

- Ако една жена се колебае днес, кое е най-важното, което трябва да знае, преди да вземе решение?



- Че няма две еднакви жени по отношение на хормоналния профил. Че нулев риск не съществува, но информираният избор е възможен. И че грижата за здравето започва много преди менопаузата - с начин на живот, двигателна активност и метаболитен контрол. Хормонозаместителната терапия не е алтернатива на тази грижа, а нейно продължение.