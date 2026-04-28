Околийски обсъди с Американската търговска камара развитието на здравната система

СНИМКА: Фейсбук/Министерство на здравеопазването

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски обсъди с представители на Американската търговска камара в България развитието и устойчивостта на здравната система. Това съобщават с пост във Фесбук от Министерството на здравеопазването. В рамките на разговора беше представена дейността на здравния комитет към Камарата, който е изготвил доклад с анализ и предложения за подобряване на системата и е формирал три работни групи с конкретен фокус. Първата работна група е насочена към прозрачността при формирането и разходването на средствата, включително бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Втората работна група разглежда ефективността на оказваната болнична помощ, а третата - възможностите за алтернативно финансиране на здравната система.

В рамките на срещата бе подчертана необходимостта от продължаващо сътрудничество в областта на въвеждането на иновации в здравеопазването, така че българските пациенти да имат достъп до най-съвременни методи на лечение и висок стандарт на медицинска грижа.

Представителите на Американската търговска камара акцентираха върху значението на изграждането на ефективна екосистема, в която комуникацията между всички участници е ключова за доброто управление и ефективното изразходване на обществения ресурс. В хода на срещата е отчетен и значителният обем от работа, извършена в рамките на краткия мандат на служебното правителство и в частност от екипа на Министерството на здравеопазването, като беше изразена надежда започнатите процеси да бъдат надградени и устойчивите политики да получат своето продължение, се допълва в поста. 

