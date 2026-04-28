Здравната каса е ангажирана за въвеждане на механизъм за финансиране на биомаркерната диагностика

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) остава ангажирана с въвеждането на устойчив механизъм за финансиране на биомаркерната диагностика, с оглед подобряване на достъпа на пациентите до съвременно и персонализирано лечение. Това казаха пред БТА от пресцентъра на НЗОК в отговор на запитване след като от пациентско сдружение съобщиха, че са внесли сигнал в Комисията за защита от дискриминация срещу Българския лекарски съюз (БЛС) и НЗОК. Сигналът е заради отказа на двете институции да включат в Националния рамков договор (НРД) процедура за финансиране на биомаркерната диагностика.

В становище на Изпълнителната агенция по лекарствата е посочено, че предиктивните биомаркери при онкологични заболявания се разглеждат като съпътстващи изделия по смисъла на европейското законодателство за инвитро диагностични медицински изделия и в тази връзка НЗОК е отправила запитване до всички държави членки на ЕС относно практиките за публично финансиране на този тип изследвания, с цел прилагане на устойчив модел и в България, допълниха от НЗОК.

По отношение на финансирането на биомаркерната диагностика от НЗОК припомниха, че в Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. бяха предвидени пет милиона лева за медицински изделия за биомаркерна диагностика, но за да могат тези средства реално да се използват, беше необходимо да бъде създадена нова амбулаторна процедура за извършване на тези изследвания. Това е изрично изискване на закона и не може да се постигне чрез разширяване на съществуващи процедури. През февруари 2026 г. беше създадена нова амбулаторна процедура - „Секвениране от следващо поколение (NGS) при пациенти с новодиагностицирани онкологични заболявания“, която вече е включена в пакета от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. В хода на преговорите с БЛС е разработен и диагностично-лечебният алгоритъм към тази процедура, като тя е заложена в проекта на Националния рамков договор за медицински дейности за периода 2026–2028 г. Целта е да се осигури достъпно и безплатно за пациентите изследване, което да се прилага според конкретното онкологично заболяване и да подпомага избора на най-подходящо лечение.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за събиране на приходи и извършване на разходи, за периода до приемане на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. продължава да се прилага действащата през 2025 г. нормативна база, като приходите и разходите се осъществяват в рамките на утвърдените средства към 31 декември 2025 г., допълниха от Касата. Това означава, че реалното разгръщане на новите дейности е обвързано с приемането на новия бюджет. След неговото приемане за 2026 г. и подписване на новия Национален рамков договор, в който ще се уредят условията и редът за предоставяне на биомаркерна диагностика, както и след изготвяне на необходимите финансови разчети, НЗОК ще планира конкретните средства за тези дейности в рамките на бюджетната процедура.

От БЛС казаха вчера, че значително по-качествена и прецизна като вид диагностика в областта на онкологичните заболявания ще влезе в сила след приемане на редовен бюджет и след подписване на Национален рамков договор.