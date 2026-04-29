ВМА направи нова процедура за намаляване на кръвното за пръв път

Военномедицинска академия (ВМА) направи важна стъпка в разширяването на високотехнологичните си възможности при лечението на пациенти с т. нар резистентна артериална хипертония. Екипът на Клиниката по кардиология, ръководена от полк. проф. Ивайло Даскалов, въведе реналната денервация с извършването на първата процедура от този тип в лечебното заведение, съобщиха от болницата.

Това е минимално инвазивен и щадящ метод, предназначен за пациенти, при които стандартната лекарствена терапия не дава резултат. Процедурата действа директно върху нервните окончания в бъбречните артерии, като чрез нея се постига трайно намаляване на свръхактивността на симпатиковата нервна система, което води до ефективно и дългосрочно понижаване на артериалното налягане, коментира д-р Акиф Шабан, който заедно с колегите си от Отделението по инвазивна кардиология извършиха успешно процедурата.

В конкретния случай, по думите му, става въпрос за 52-годишен мъж с дългогодишна резистентна артериална хипертония – състояние, при което кръвното налягане остава опасно високо, въпреки приема на максимални дози от три или повече медикамента.

Чрез специален катетър се достига до бъбречните артерии. С помощта на контролирана енергия се „прекъсват" специфични нервни окончания, които подават сигнали към мозъка и бъбреците за поддържане на високо кръвно налягане, пояснява още д-р Шабан.

С внедряването на реналната денервация ВМА предоставя на своите пациенти модерна алтернатива и нов шанс за по-добро качество на живот, осигурявайки ефективна борба с трудно контролираната хипертония и превенция на тежки сърдечно-съдови усложнения като инсулт и инфаркт.