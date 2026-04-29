Околийски: Майчиното и детското здраве основните ми приоритети и че ще работим за реални резултати

Министерството на здравеопазването и Фондация „За Доброто" подписаха меморандум за сътрудничество, с който за първи път държавата и гражданска организация обединяват усилия за системно подобряване на средата и грижата в педиатричните отделения в България, съобщиха от министерството.

Меморандумът поставя основа за съвместна работа в области като модернизация на болничната среда, повишаване качеството на здравните услуги за деца и въвеждане на добри практики в

педиатричната грижа. Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски подчерта значението на партньорството:

„Още с встъпването си в длъжност заявих, че майчиното и детското здраве са сред основните ми приоритети и че ще работим за реални резултати в кратки срокове. Разбирам напълно какво стои зад мотото "Болница, която не прилича на болница". За децата болничният престой е изпитание и всяка промяна, която прави средата поспокойна, по-човешка и по-подкрепяща, има огромно значение както за тях, така и за техните родители", заяви доц. Околийски. Фондация „За Доброто" подчертава, че подписването на меморандума е ясен сигнал, че темата за детското здравеопазване и болничната среда е възприета като дългосрочен институционален приоритет.

Според организацията това създава предпоставки усилията в тази посока да се развиват устойчиво и последователно във времето, независимо от политическия контекст и промените в

управлението.

Това е важна стъпка след пет години последователна работа на терен. За първи път виждаме ясен институционален ангажимент към темата за средата в детските отделения — нещо, което има пряко значение за възстановяването на децата и за работата на медицинските екипи", коментират от Фондация „За Доброто" .

От създаването си през 2020 г. фондацията работи за подобряване на условията в детското здравеопазване чрез инициативата „Светулка", като до момента са обновени 10 педиатрични отделения в страната.

Освен физическата среда, организацията развива и програми за

обучения по терапевтична комуникация и подкрепа на медицинските екипи, с цел създаване на по-хуманна и ефективна грижа за децата и техните семейства.

С подписването на меморандума страните заявяват готовност да

обединят усилия и експертиза в дългосрочен план, включително чрез съвместни инициативи, работни групи и обмен на добри практики.

Меморандумът е със срок от пет години и има рамков характер, като конкретните дейности ще се договарят допълнително между страните.