Дете почти губи зрението си след втренчване в екран

Почти до загуба на зрението е стигнало дете след 12 часа прекарани пред монитор.

За случая разказа в своя фейсбук публикация офталмологът проф. Александър Оскар.

8-годишно дете се е оплакало от остра загуба на зрение след дълъг 12-часов полет със самолет. Оказва се, че то през повечето време от полета е гледало от близко разстояние екрана на монитора. Това поведение е довело до изразен и рецидивиращ спазъм на акомодацията, обясни лекарят.

При прегледа той е установил зрение едва около 5% с всяко око на детето. Имало и лекостепенно кривене на очите към носа.

Лечението в подобни случаи, споредо фталмолога, се изразява в ограничаване на близкото зрително натоварване, редовни почивки при работа наблизо и при необходимост носене на очила с малък плюс диоптър.

"Случаят е много поучителен и показва колко важно е родителите да бъдат внимателни и да не допускат децата да прекаляват с екраните. Дори продължително гледане отблизо, особено без почивки, може да доведе до сериозни зрителни проблеми", посочва проф. Оскар.

Ето какво разказва той:

Днес консултирах по спешност изключително интересен и поучителен случай.

8-годишно дете се оплакваше от остра загуба на зрение след дълъг 12-часов полет със самолет.

Интересното е, че преди да го видя, детето вече е било консултирано в друго лечебно заведение от детски очен лекар, който също установява високостепенно късогледство. След циклоплегия (разширение на зениците с 1% разтвор на Циклопентолат) късогледството изчезва напълно и родителите са успокоени. Още на следващия ден обаче симптомите се връщат и детето започва отново да се оплаква със същите прояви.

При прегледа установих зрение едва около 5% с всяко око - както за близо, така и за далече, както и високостепенно късогледство (над -8.00 диоптъра и на двете очи), което по данни на родителите не е съществувало преди. Допълнително установих и лекостепенно кривене на очите към носа.

След трикратно накапване на 1% Циклопентолат през 15 минути и изчакване още 40 минути след последното накапване, високостепенното късогледство отново изчезна напълно.

Оказа се, че детето е прекарало по-голямата част от полета, гледайки от близко разстояние екрана на монитора, което е довело до изразен и рецидивиращ спазъм на акомодацията (т.нар. псевдомиопия).

Лечението в подобни случаи включва ограничаване на близкото зрително натоварване, редовни почивки при работа наблизо и при необходимост носене на очила с малък плюс диоптър.

Случаят е много поучителен и показва колко важно е родителите да бъдат внимателни и да не допускат децата да прекаляват с екраните. Дори продължително гледане отблизо, особено без почивки, може да доведе до сериозни зрителни проблеми.

Този случай е напомняне, че понякога привидно драматичната клинична картина може да има напълно обратима причина, стига тя да бъде разпозната навреме. А още по-важно е, че акомодативният спазъм може да рецидивира бързо, ако причината не бъде отстранена.