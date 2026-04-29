Атаките срещу болници и медици се увеличават заради войната в Близкия изток

Световната здравна организация заяви, че атаките срещу здравни заведения и персонал се увеличават в световен мащаб, като е регистриран забележителен ръст от началото на конфликта в Близкия изток.

Преди САЩ и Израел да започнат въздушни удари срещу Иран в края на февруари, атаките срещу такива заведения и персонал в световен мащаб са били средно около 3,7 на ден, но сега това число се е увеличило до 4,3, съобщи СЗО.

„Това ясно показва, че здравеопазването е целта", каза пред репортери в Женева Алтаф Мусани, директор на отдела за спешни здравни интервенции в СЗО.

Атаките включват въздушни удари и обстрел на болници и клиники, както и арести и сплашване на здравни работници.

„Когато здравеопазването е най-необходимо, то е атакувано... Тези атаки имат дълбоко въздействие върху функционалността", каза Мусани.

От началото на неотдавнашния конфликт в Близкия изток, 50 болници и частни здравни центрове са затворени, а 16 болници са повредени в региона, според СЗО.

Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус, който многократно е осъждал атаките и е призовавал за отговорност, подчерта случая с Ливан, където са идентифицирани 149 атаки срещу здравеопазване.

Повече от 2500 души са били убити при израелски въздушни удари в Ливан от 2 март, когато подкрепяната от Иран бойна групировка Хизбула обстреля израелски позиции и предизвика ответна въздушна и наземна израелска кампания. Службата на ООН за правата на човека заяви миналия месец, че израелските удари срещу цивилни, включително здравни работници в Ливан, може да се считат за военни престъпления.

Израел многократно отрича, че атакува здравни работници и твърди, че атакува обекти на Хизбула.

От края на февруари има и 26 съобщени атаки срещу здравни обекти в Иран, добави Гебрейесус.