Здравното министерство с проект за прозрачност при заплащането на скъпоструващи терапии за деца

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2011 г., както и свързани промени в Наредба №2 от 2019 г.

С предложението се цели да се въведат по-ясни правила, повече прозрачност и по-добър контрол при доставката и заплащането на лекарствени продукти, включително неразрешени за употреба и прилагани извън показанията си. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Тези механизми имат ключово значение за достъпа до лечение, особено при деца, за които липсва алтернатива и лекарствените продукти се заплащат с публични средства.

Анализът на разходите показва значителен ръст на средствата, заплащани по този ред, което налага предприемането на мерки за по-ефективното им управление.

Една от основните промени предвижда при доставка на лекарствен продукт на цена, по-висока от най-ниската заплатена за същия продукт през предходната година, да се изисква декларация от производителя или негов представител, че увеличението се дължи на обективни фактори, като производствени или други разходи.

С проекта се въвеждат и по-ясни правила при избора на търговец на едро от страна на лечебните заведения. Те ще трябва да отправят покана към най-малко трима доставчици, а основният критерий ще бъде най-ниската предложена цена. Запазва се възможността да се вземат предвид и фактори като качество, безопасност и медицинска целесъобразност, когато това е в интерес на навременното и качествено лечение на пациента.

С измененията в Наредба №2 се прецизира и разширява информацията, която се събира и поддържа в информационната база данни на НЗОК. Това ще позволи по-добра проследимост на разходите, включително по отношение на конкретните лекарствени продукти, доставчиците и заплатените цени.

Изрично се регламентира и сключването на договори между НЗОК и лечебните заведения, както и условията за контрол върху предписването, прилагането и отчитането на лекарствените продукти.

Проектът е изготвен след проведени срещи между Министерството на здравеопазването, здравната каса, Информационно обслужване, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Наредбата и мотивите към нея можете да видите тук.

До предложенията за промени се стигна след преглед на данни, събрани от 7 държавни лечебните заведения чрез регионалните здравни инспекции.

При прегледа на получената информация бяха установени фрапиращи разминавания между едни и същи лекарствени продукти, закупувани на различни цени от различните болници.

Важно е да се подчертае, че е възможно тези разминавания да се дължат на съществуващи пропуски в нормативната уредба, които към момента не осигуряват достатъчно ясни правила и механизми за сравнимост и контрол на цените.

В отговор на това Министерството на здравеопазването изиска допълнителна информация, както от Националната здравноосигурителна каса, така и от лечебните заведения, които предоставиха фактури за извършените плащания.

След подробен анализ и сравнение на данни от РЗИ (вижте прикачените файлове), беше констатирана неконсистентност на данните, нерационални отклонения и в цените и количествата, което затруднява проследимостта и сравнимостта на данните и създава предпоставки за неефективно разходване на публичен ресурс.

С предложените нормативни промени Министерството цели да въведе ред там, където до момента липсват достатъчно ясни правила и проследимост.