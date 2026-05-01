Не е задължително да се избира екип за раждане – ако е посочен, а лекарите са на смяна, не се плаща допълнително

При нормална бременност пациентката има право да избере кой ще я наблюдава - акушер-гинеколог или личният лекар, при рискови фактори - задължително от специалист

Бъдещата майка може сама да реши как да роди - вагинално или секцио, но само при условие, че няма медицински индикации, които да ограничат решението

За да протече гладко една бременност, е нужно да се направят определени прегледи и изследвания. Да започнем от първата среща с гинеколога. Какво трябва да получи бременната жена като здравна грижа?

Програмата “Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. Жените с нормална бременност имат право да изберат кой ще наблюдава бременността им. Това може да бъде личният лекар или специалист по акушерство и гинекология.

Наблюдението на бременността от акушер-гинеколог се извършва с медицинско направление, издадено от личния лекар, еднократно за срока на бременността и първите 42 дни след раждането. Ако бременната поиска да смени акушер-гинеколога, личният лекар ще издаде ново направление за смяна на лекаря специалист. В случай че бременната жена избере общопрактикуващият ѝ лекар да наблюдава бременността, в програмата са предвидени консултации със специалист по акушерство и гинекология.

При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог, който бременните могат да изберат на територията на цялата страна, като представят медицинско направление, издавано безотказно от личния лекар.

При първото посещение при лекаря той трябва:

да запознае бъдещата майка с правата ѝ като здравноосигурено лице, като ѝ предостави програмата “Майчино здравеопазване” на НЗОК;

да определи вероятната дата на раждане - така наречения термин;

да снеме анамнеза за рискови фактори като възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици и други;

да измери артериалното кръвно налягане, както и ръста, теглото и обиколката на корема (което се прави по един път във всеки следващ месец и по два пъти в 8-ия и 9-ия месец от бременността).

Има ли разлики в интензивността и обема на наблюдението при бременни с високорискова и с нормална бременност?

Най-честите рискови фактори при бременните жени включват:

възраст над 35 и възраст под 20 г.;

кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща;

предшестващо раждане на мъртъв или едър плод;

наличие на захарен диабет и др.

Кои са задължителните лабораторни изследвания в различните срокове на нормално протичащата бременност?

При първото посещение:

кръвни изследвания (хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ - един път при първо посещение);

определяне на кръвна група и резус фактор;

изследване за сифилис;

изследване за хепатит В (HBsAg);

изследване за хепатит С (anti-HCV);

изследване за HIV (при съгласие на бременната);

изследване на кръвна захар, урина - седимент, уробилиноген - по един път в петия и в осмия лунарен месец;

взема се материал за онкопрофилактична цитонамазка.

Микробиологично изследване на влагалищен секрет се прави веднъж при първо посещение и в ІХ лунарен месец.

Акушерска ехография - 4 пъти за периода на бременността.

Ехографски преглед за фетална морфология – еднократно.

Сърдечна дейност на плода - от 5-ти лунарен месец - по един път във всеки следващ лунарен месец; а в IІХ и Х – по два пъти.

При рискова бременност жената има право на допълнителни изследвания - например допълнителни ехографии.

Задължително ли е бременната да направи избор на екип за раждането?

Много жени живеят в заблуждение, че изборът на екип е задължителен, а всъщност това не е така. Именно затова се казва “избор”, а не задължение. Лечебното заведение трябва реално да създава възможност за избор: това означава да има повече от един възможен екип. Не може да има само един лекар и да ви принудят да го изберете.

Ако все пак жената, на която предстои раждане, реши да направи избор на екип, кои са специалистите в него?

АГ специалист, анестезиолог и акушерката и други - затова се нарича избор на екип.

Ако същият този екип е по график на работа, когато се случва раждането, трябва ли бременната да заплаща “избор на екип”?

Не е правилно да се плаща за избор на екип, ако същият този екип е на работа, т.е. на смяна в родилно отделение.

Кога родилките трябва да подпишат документите, свързани с всичко около раждането - преди или след него, и за какво основно трябва да следят там?

Въпросът с документите наистина е много важен. Законът регламентира, че регистрацията на пациента става с неговото информирано съгласие. Една от най-често срещаните грешки е, че към този процес се подхожда формално, т.е. подписват се едни документи, без да се четат, а после настъпват изненади.

Затова никой не трябва да подписва документи, с чието съдържание не е запознат или не е съгласен.

При възникнала спешна ситуация, когато е застрашен животът на родилката или този на плода, могат ли лекарите да пристъпят към действия, без да изискват подписа ѝ за информирано съгласие?

При възникнала спешна ситуация, която застрашава живота на родилката и/или този на плода, лекарите могат да пристъпят към действия, без да изискват подписа ѝ, само след като са я уведомили.

Ако бъдещата майка е избрала нормално, вагинално раждане, но в хода на раждането лекарят прецени, че трябва да се случи със секцио, нарушени ли са правата за избор на родилката?

Бъдещата майка има право на избор как да роди, но само при условие, че няма медицински индикации, които да ограничат този избор.

Дамите трябва да знаят, че освен права имат и задължения, както и че ако не се съобразят със съветите на лекарите, трябва да могат да понесат отговорност за настъпилите усложнения.

Какво се случва, ако без съгласието на майката или по принуда ѝ бъдат приложени медикаменти за предизвикване на раждане. Може ли родилката да откаже и какво следва, ако все пак се случи?

Съгласието на майката може да се изключи, особено в писмена форма, ако състоянието ѝ е спешно. Но ако няма нужда от прилагане на даден медикамент, лекарите са длъжни да се съобразят с желанието на жената. Разбира се, всеки може да откаже, но трябва да е наясно, че според закона след отказ нито лекарите, нито болницата носи отговорност за настъпилите усложнения.

Кои са най-честите нарушения, които болниците допускат спрямо родилките?

Най-честите нарушения идват от лоша комуникация и недостатъчна информация за родилките - нерегламентирани плащания, грубо отношение, неспазване на процеса по информиран избор и съгласие. Друго нарушение е липсата или недостатъчно добре водената медицинска документация – както при проследяване на бременността, така и по време на самото раждане.

