11 вида рак зачестяват сред младите във Великобритания

Според мащабно изследване единадесет вида рак стават все по-чести сред младите хора в Англия, но този ръст не може да бъде напълно обяснен с промени в начина на живот. Учени от Института за изследване на рака и Импириъл Колидж Лондон са анализирали честотата на заболяванията в периода 2001–2019 г. при хора на възраст между 20 и 49 години и са установили увеличение при редица онкологични заболявания, включително рак на гърдата, дебелото черво, панкреаса и бъбреците, съобщи „Евронюз".

При повечето от тези видове рак се наблюдава ръст и при по-възрастните, където заболяванията като цяло са значително по-разпространени. Това според изследователите може да сочи към общи рискови фактори за различните възрастови групи, макар че картината вероятно се различава в зависимост от конкретния вид рак.

Два вида обаче се открояват — ракът на дебелото черво и ракът на яйчниците, при които увеличение се наблюдава само сред по-младите, което предполага наличието на специфични фактори, засягащи именно тази възрастова група.

Сред единадесетте вида рак с нарастваща честота при младите са: рак на гърдата, колоректален рак, рак на панкреаса, бъбреците, черния дроб, жлъчния мехур, щитовидната жлеза, множествен миелом, рак на устната кухина, ендометриален рак и рак на яйчниците.

Изследователите са анализирали добре познати рискови фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, хранене, физическа активност и телесно тегло. Според оценките им тези фактори обясняват значителна част от случаите — между около 7% и 65% в зависимост от вида рак.

Въпреки това повечето от тези рискове не са се увеличили сред младите през последните десетилетия. Пушенето намалява, употребата на алкохол спада или остава стабилна, физическата неактивност като цяло намалява, а консумацията на червено и преработено месо също е спаднала.

Основното изключение е затлъстяването, което нараства във всички възрастови групи и остава важен фактор за риск от рак. Въпреки това учените установяват, че то само по себе си не може да обясни цялостното увеличение на случаите при младите.

Дори при видове рак, свързани с по-високо телесно тегло — като тези на дебелото черво, бъбреците, панкреаса, черния дроб, жлъчния мехур и матката — ръстът не може да бъде напълно обяснен със затлъстяването.

Заключенията сочат, че познатите фактори на начина на живот са само част от пъзела. Изследователите подчертават спешната необходимост от проучване на други възможни причини, включително нововъзникващи рискове, влияния в ранния живот, както и ефекта от по-доброто откриване, диагностика и скрининг.

Те също така акцентират върху необходимостта от продължаване на превантивните усилия и предприемане на мерки в областта на общественото здраве за справяне с неравенствата. Пушенето и затлъстяването остават по-разпространени в по-бедните общности, като именно там затлъстяването нараства най-бързо, съобщава БГНЕС.