Учени: Магическите гъби могат да помогнат на хората да се откажат от цигарите

Никотинът е сред най-силно пристрастяващите вещества, сравним с кокаина и хероина, което прави отказването от цигарите изключително трудно. Въпреки че около 70% от пушачите заявяват желание да спрат, по-малко от 10% успяват всяка година. Нови изследвания обаче показват, че психеделични вещества могат да помогнат на част от хората да се откажат от вредния навик, пише Би Би Си.

Проучвания сочат, че вещества като LSD, псилоцибин (активната съставка в т.нар. „магически гъби") и други психеделици могат да променят възприятието и ценностите на хората. Много участници споделят, че след подобно преживяване осъзнават, че тютюнопушенето вече не е част от техните приоритети.

През 2026 г. учени публикуват едни от най-солидните доказателства досега: комбинирането на психотерапия с една доза псилоцибин е значително по-ефективно за отказване от цигари в сравнение със стандартно лечение с никотинови лепенки. Шест месеца след терапията участниците, приели псилоцибин, имат шест пъти по-голяма вероятност да са спрели да пушат.

Въпреки че психеделиците остават незаконни в много страни и употребата им се контролира строго, интересът към тях нараства. Изследвания показват потенциал не само при никотинова зависимост, но и при алкохолизъм и употреба на опиоиди.

Още през 2014 г. малко пилотно изследване с дългогодишни пушачи показва впечатляващи резултати – около 80% от участниците спират цигарите след терапия с псилоцибин, в сравнение с около 35% при стандартните методи.

В последното проучване 82 участници са разделени на две групи – едната получава висока доза псилоцибин, а другата използва никотинови лепенки. Всички преминават и през когнитивно-поведенческа терапия. Резултатите показват ясно предимство на психеделичния подход.

Експерти обаче предупреждават, че са необходими по-мащабни изследвания с по-разнообразни участници, за да се потвърдят резултатите и да се оценят потенциалните рискове. Все още не е напълно ясно как точно действа псилоцибинът върху зависимостите и дали ефектът е траен.

Въпреки това учените са оптимисти, че психеделиците могат да се превърнат в нов инструмент в борбата срещу тютюнопушенето – водеща предотвратима причина за смърт в света.