Кафето не само ви събужда - то пази тялото от стареене

Ново изследване идентифицира ключов биологичен път, който би могъл да обясни как кафето помага срещу хронични заболявания

С кофеин или без, напитката намалява стреса и депресията

В продължение на десетилетия изследванията свързват консумацията на кафе с по-дълъг живот и по-нисък риск от хронични заболявания, но как точно се проявяват тези ползи, остава неясно.

Сега ново изследване от Тексаския колеж по ветеринарна медицина и биомедицински науки A&M (VMBS) предполага, че съединенията в кафето могат да действат чрез активиране на рецептор в тялото, известен като NR4A1 - протеин, все по-разпознаваем за ролята си в стареенето, реакцията на стрес и заболяванията.

Констатациите, публикувани наскоро в Nutrients, предоставят една от първите директни връзки между кафето и този рецептор, предлагайки потенциално обяснение за широко разпространените здравословни ефекти на напитката.

“Кафето има добре познати свойства, които подобряват здравето”, казва д-р Стивън Сейф, изтъкнат професор и председател на катедра “Сид Кайл” по ветеринарна токсикология в катедра “Ветеринарна физиология и фармакология” на VMBS. “Това, което показахме, е, че някои от тези ефекти може да са свързани с това как кафеените съединения взаимодействат с този рецептор, който участва в защитата на организма от увреждания, причинени от стрес.”

Рецептор, свързан със стареенето и болестите

NR4A1 принадлежи към семейство ядрени рецептори, които помагат за регулиране на генната активност в отговор на стрес и увреждания в тялото.

В предишна работа Сейф и сътрудниците му описаха NR4A1 като “сензор за хранителни вещества” – рецептор, който реагира на съединения, открити в диетата, и играе роля в поддържането на здравето с напредване на възрастта на тялото.

“Ако увредите почти всяка тъкан, NR4A1 реагира, за да намали това увреждане - твърди Сейф. - Ако премахнете този рецептор, увреждането е по-лошо.”

Изследванията показват, че NR4A1 участва в широк спектър от биологични процеси, включително възпаление, метаболизъм и възстановяване на тъкани, всички от които са тясно свързани с възрастта заболявания като рак, невродегенерация и метаболитни нарушения.

Свързване на кафето с биологичен механизъм

Въпреки че кафето отдавна се свързва с намален риск от състояния като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и метаболитни заболявания, повечето проучвания са били наблюдателни, което кара учените да търсят ясно биологично обяснение.

Екипът на Сейф предположи, че някои от ползите от кафето могат да бъдат свързани с NR4A1.

Проучването е проведено в сътрудничество с изследователи от целия Тексаски университет A&M, включително д-р Робърт Чапкин, д-р Роджър Нортън, д-р Джеймс Кай и д-р Шошана Ейтан, чиято работа помогна да се демонстрират защитните ефекти на кафето в неврологични модели.

В своето проучване изследователите открили, че

множество съединения в кафето – особено полихидрокси и полифенолни като кафеена киселина – се свързват с рецептора

и влияят на неговата активност.

“Това, което казваме, е, че поне част от ползите за здравето от кафето може да се осъществят чрез свързване и активиране на този рецептор”, каза Сейф.

Екипът също така установи, че тези съединения могат да повлияят на поведението на клетките по начини, съвместими със защитата от болести, включително намаляване на клетъчното увреждане и забавяне на растежа на раковите клетки в лабораторни модели.

Важно е да се отбележи, че когато NR4A1 е отстранен от клетките, тези защитни ефекти изчезват - което допълнително подкрепя ролята на рецептора при въздействието на кафето.

Въпреки че кофеинът е основният индивидуален компонент на кафето, проучването предполага, че той може да не е основният двигател на тези здравословни ефекти.

Вместо това редица естествено срещащи се съединения – много от които се срещат и в плодовете и зеленчуците – изглежда, играят по-голяма роля.

“Кофеинът се свързва с рецептора, но полихидрокси и полифенолните съединения са много по-активни”, обяснява Сейф.

Това може да помогне да се обясни защо

както обикновеното, така и безкофеиновото кафе са свързани с ползи за здравето в големи проучвания на популацията.

Изследователят обаче подозира, че ефектите на кафето вероятно не се ограничават до един-единствен път, но този може би е най-важният.

Проучването обаче се фокусира върху това как функционират биологичните процеси, а не върху доказването на пряка причинно-следствена връзка при хората.

“Все още има много работа за вършене - разсъждава Сейф. - Осъществихме връзката, но трябва да разберем по-добре колко важна е тази връзка.”

Констатациите допълват нарастващия брой доказателства, че диетата – особено растителните съединения – играе ключова роля в регулирането на процесите на стареене и болести.

Тъй като NR4A1 участва в множество състояния, изследването би могло да информира бъдещите усилия за разработване на нови терапии. Екипът на Сейф вече проучва синтетични съединения, които са насочени към рецептора по-ефективно от естествените хранителни съединения с цел разработване на лечения за рак и други заболявания.

В същото време работата подчертава потенциалните ползи от ежедневните хранителни избори.

“Кафето е много сложна смес от съединения”, каза Сейф.

Засега изследването не променя настоящите препоръки относно консумацията на кафе. Повечето проучвания са категорични, че

оптималното количество кафе за здрави хора е от 3 до 5 чаши на ден

Кафето се счита за една от най-полезните напитки за здравето и на черния дроб. Редовната консумация може да намали риска от хронични чернодробни заболявания с до 21%. Пиенето на кафе е свързано с по-ниска честота на фиброза и цироза, особено при алкохолно увреждане, където рискът може да спадне значително при консумация на 2 до 4 чаши дневно. Антиоксидантите в кафето като хлорогеновата киселина помагат пък за намаляване на възпалението и натрупването на мазнини в органа.

Изследователи от APC Microbiome Ireland установиха съвсем наскоро, че редовната консумация на кафе променя трилионите микроби, обитаващи храносмилателния тракт, създавайки химическа обратна връзка, която пряко влияе върху настроението, нивата на стрес и когнитивната активност. Проучването е публикувано в сп. Nature Communications.

“Кафето е нещо повече от просто кофеин. То е сложен хранителен фактор, който взаимодейства с чревните ни микроби, метаболизма ни и дори с емоционалното ни благосъстояние”, казва авторът на проучването Джон Краян.

Изследването показало, че хората, които пият кафе, имат по-високи нива на определени полезни бактерии като Eggertella и Cryptobacterium curtum.

Тези микроорганизми играят важна роля в отделянето на стомашни киселини и образуването на храносмилателни сокове, като и двете спомагат

организмът да елиминира вредните бактерии и да контролира възпалителните процеси,

отбелязват учените.

Както потребителите на кафе с кофеин, така и тези на безкофеиново кафе отбелязали по-ниски нива на усещания стрес, депресия и импулсивност. Това подсказва, че именно некофеиновите съставки на кафето, като полифенолите и антиоксидантите, оказват основното благоприятно въздействие върху психичното здраве.

Въпреки това двата вида кафе предлагат различни предимства. Кафето с кофеин е свързано конкретно с намаляване на тревожността и по-добра концентрация, докато безкофеиновото кафе води до значително подобрение в способността за учене и епизодичната памет.

Изследователите смятат, че тези подобрения в когнитивните функции при хората, които пият безкофеиново кафе, може да са свързани с по-доброто качество на съня и по-голямата физическа активност. (24часа)