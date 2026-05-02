Аеробика и каране на колело срещу болките от остеоартрит на коляното

Голямо проучване, публикувано в списание The BMJ, сочи, че аеробните дейности като ходене, каране на велосипед и плуване са най-ефективните упражнения за хора, които страдат от остеоартрит на коляното, пише „Сайънс дейли“. Установено е, че те водят до най-значително подобрение по отношение на болката, физическата функционалност, способността за ходене и общото качество на живот, съобщи БТА.

Изследователите отбелязват, че макар и други видове упражнения да могат да бъдат от полза, те трябва да се практикуват в допълнение към аеробните упражнения, а не да ги заменят като основен подход.

Остеоартритът се развива, когато хрущялът, който обгръща краищата на костите, постепенно се разрушава. Това води до болка, подуване и затруднения при движението на ставата. Въпреки че заболяването може да засегне различни части на тялото, коленете са особено уязвими. Почти 30% от възрастните хора над 45-годишна възраст показват признаци на остеоартрит на коляното на рентгенови снимки, а при около половината от тях има сериозни симптоми.

Изследователите правят изчерпателен анализ на терапиите с различни видове упражнения. Те разглеждат 217 проучвания, проведени между 1990 и 2024 г., в които са участвали общо 15 684 души. Тези изследвания сравняват различни видове упражнения, включително аеробни, за гъвкавост, за сила, за ума и тялото, невромоторни и смесени, разглеждани спрямо контролни групи.

Анализът се съсредоточава върху ключовите резултати, които са от най-голямо значение за пациентите. Те са: нивата на болка, физическата функционалност, походката и качеството на живот. Резултатите са разглеждани краткосрочно (четири седмици), средносрочно (12 седмици) и дългосрочно (24 седмици).

При всички тези показатели аеробните упражнения се класират като най-ефективният вариант сред всички проучени видове упражнения.

Данните със средна степен на достоверност показват, че аеробните упражнения намаляват болката както в краткосрочен, така и в средносрочен план. Те също така подобряват физическата функция в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Освен това подобряват способността за ходене и качеството на живот в краткосрочен и средносрочен план.

Важно е да се отбележи, че нито един от видовете упражнения не е свързан с по-висок риск от нежелани явления в сравнение с контролните групи. Това подкрепя идеята, че физическата активност е безопасен и надежден вариант за лечение на остеоартрит на коляното.

Въпреки съществуващите ограничения на проучването, то предлага една от най-подробните и актуални оценки на упражненията при остеоартрит на коляното. Резултатите могат да помогнат на лекарите при избора на най-ефективните терапии за техните пациенти.

Въз основа на получените резултати изследователите препоръчват аеробни упражнения „като първа линия на интервенция за лечение на остеоартрит на коляното, особено когато целта е да се подобри функционалната способност и да се намали болката“. Те също така отбелязват, че ако аеробните упражнения не са подходящи поради индивидуални ограничения, „алтернативни форми на структурирана физическа активност също могат да бъдат полезни“.