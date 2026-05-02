ДНК разкрива, че скарлатината е съществувала в Америка преди идването на европейците

Научно изследване опровергава дългогодишното схващане, че скарлатината е била пренесена в Новия свят от европейците след епохата на пътуванията на Христофор Колумб, пише германският портал Wissenschaft.de.

Учени под ръководството на Гуидо Валверде от института Eurac Research в Болцано, Италия, са открили ДНК на бактерията Streptococcus pyogenes в генома на около 800-годишна мумия от предколумбовата епоха, намерена в Боливия. Това ясно показва, че причинителят на скарлатината е присъствал в Америка векове преди пристигането на европейците, пише БТА.

Мумията, датирана между XIII и XIV век, е открита в Андите и е принадлежала на млад мъж от местното население. Благодарение на доброто съхранение на останките, изследователите са успели да извършат детайлен генетичен анализ, включително реконструкция на почти пълен геном на патогена.

Резултатите показват, че древният щам на бактерията е притежавал ключови гени, свързани със способността да причинява заболявания, макар и да се различава от съвременните варианти. Според учените този щам се е отделил еволюционно от други линии на бактерията преди около 10 000 години.

Откритието поставя под съмнение тезата, че всички тежки инфекциозни заболявания в Америка са били внесени от европейските завоеватели. Въпреки това остава неясно дали бактерията е достигнала континента с първите човешки миграции от Азия или е преминала към хората от местни животински видове, допълва още Wissenschaft.de.