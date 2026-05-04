ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земеделието чака помощ от Бога и от Брюксел, но тр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22780925 www.24chasa.bg

СЗО: Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб

1580
круизен кораб Снимка: Снимка: Пиксбей

Трима души са загинали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и Асошиейтед прес. За това информира БТА.

СЗО съобщи в Екс, че един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани според нидерландското външно министерство.

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората.

Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочи СЗО.

Само един от случаите досега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ, добави СЗО. В момента тече подробно епидемиологично разследване.

Според Би Би Си, корабът е "Hondius", експлоатиран от нидерландската компания "Oceanwide Expeditions", с капацитет за 170 пътници и около 70 членове на екипажа. По последни данни той е отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на местоназначението си.

Още здравни новини вижте тук
круизен кораб

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)