Болница ВИТА с ново поколение рентгенова диагностика

Рамо, което боли при вдигане на ръката. Щракване при завъртане или невъзможност да се посегне назад. Болка след спортна травма, която пречи дори на съня. Зад тези симптоми често стои увреждане на раменната става – една от най-сложните в човешкото тяло.

Разговаряме с д-р Иво Матанов, ортопед-травматолог в МБАЛ ВИТА, за „червените флагове“ при проблеми с рамото и за това как новата дигитална система MULTIX Impact на Siemens Healthineers променя правилата на играта в съвремената диагностика.

- Д-р Матанов, с какви проблеми най-често идват пациентите при вас?

- Рамото е ставата, която хората подценяват, докато не я наранят. Тогава изведнъж осъзнават колко много движения правят всеки ден с нея – да се облекат, да достигнат до по-висок рафт, дори да спят настрани.При нас идват хора след остри травми – падане, спортен инцидент, луксация. Но мнозинството са с хронична болка, която са търпели с месеци. Често причината е увреден ротаторен маншон – група сухожилия, които стабилизират рамото, импинджмънт, при който тъканите се притискат при повдигане, или нестабилност след стари наранявания. И не на последно място – пациентите, при които болката вече е ограничила движението толкова много, че единственият вариант е оперативно лечение.

- Често ли хората се чудят кога да посетят ортопед, а не общопрактикуващия си лекар например?

- Много често, а ролята на личния лекар всъщност е ключова. Той познава пациента и може да овладее лекото възпаление или острата болка в началото. Когато обаче лечението не помага или са налице определени „червени флагове“, е нужна специализирана намеса. Правилото е просто: ако болката не отшумява в рамките на две-три седмици въпреки щадящ режим,трябва да се потърси ортопед. Не игнорирайте невъзможността да вдигнете ръката над нивото на рамото, болка нощем, която ви буди, или усещане за нестабилност на ставата. Всичко това е сигнал, че нещо по-сериозно изисква преглед от специалист.

- Случва ли се пациентите да потърсят помощ твърде късно?

- За съжаление, да. Много пациенти с увредено сухожилие на ротаторния маншон идват при нас, след като са търпели болката с месеци, пили са обезболяващи и когато накрая дойдатпри нас–увреждането често е прогресирало значително. А ако се бяхме заели по-рано, бихме могли да се справим с консервативно лечение или минимална намеса. Същото важи и за нестабилността след луксация – всеки път, когато рамото излезе от ставата, увреждането се задълбочава.

- Защо рамото се счита за една от най-трудните зони за „разчитане"? Какво прави една диагноза там толкова предизвикателна?

- Предизвикателството идва от самата анатомия – раменната става е изключително комплексна, с огромен диапазон на движение и изисква образна диагностика с много висока резолюция и прецизна геометрия. За да разберем какво точно се случва, имаме нужда от функционална оценка в различни равнини, а не просто от една статична снимка. За да отговорим на тази сложност, в Болница ВИТА заложихме на MULTIX Impact на Siemens Healthineers – дигитална система от най-ново поколение. С нея изпълняваме целия спектър от проекции – от стандартната AP за оценка на ставната конгруентност до специализираната True AP (Grashey view), с която виждаме детайлно ставното пространство и хрущяла. При пациент след луксация можем веднага да приложим Stryker notch или West Point axillary – специализирани проекции при съмнение за костни дефекти като Hill-Sachs или костни Bankart лезии. Системата е автоматизирана с myExam Companion, което гарантира оптимизирани параметри за конкретния човек, а високата чувствителност на детектора дава ясни контури дори при трудно позициониране заради болката.

- Като споменахте болката – често и самото рентгеново заснемане е мъчително за пациента. Как се справяте с това?

- Когато човек не може да помръдне ръката си, всяко наместване пред апарата е изпитание. Системата позволява по-гъвкаво позициониране без излишно натоварване и болезнени движения. Възможността изследванията да се извършват и в изправено положение е важна, особено при функционални тестове и оценка на нестабилност. Технологията включва и решения за комфорт на пациента като системата Impact Illuminate – светлинна индикация, която улеснява ориентацията по време на изследването и намалява напрежението. Когато човек знае какво се случва и какво предстои, е значително по-спокоен.

- Как тази прецизност променя работата ви в ежедневието?

- Позволява ни да видим детайли, които преди оставаха скрити. При хора с хронична болка, които трудно движат ръката, използваме щадящи алтернативи като проекцията на Velpeau – без болезнено въртене на крайника. При хронично износване виждаме прецизно стесненията и калцификатите – както и индиректни белези, насочващи към увредени сухожилия. Вграденият дигитален асистент осигурява последователни и сравними снимки при всяко посещение – безценно при проследяване на възстановяването след операция. Без този детайлен образ бихме лекували само симптома, а не реалната причина.

- А как стои въпросът с лъчевото натоварване? Хората често се притесняват, особено когато снимките са повече.

- Тревогата е естествена, но новият рентген в болница ВИТА работи с оптимизирани дози според конкретното изследване. При раменната става понякога са нужни няколко проекции, за да се получи пълна картина. Системата автоматично настройва параметрите за качествен образ при възможно най-ниската необходима доза и намалява нуждата от повторни снимки. Така печелим и време, и по-ефективен диагностичен процес.

- Какво бихте посъветвали вашите колеги - личните лекари?

- Да използват съвременната диагностика като инструмент за прецизиране на тяхната терапия. Една навременна снимка обективизира състоянието веднага. Това е партньорство - когато имаме яснота в началото, спестяваме на пациента месеци лутане.

- И една последна дума - към пациента, който чете това и отлага?

- Отлагането е най-скъпото нещо в медицината. Една точна снимка днес може да ви спести операция утре. Рентгенът не е страшен. Страшна е пропуснатата диагноза, а тя се случва най-често, когато някой е чакал твърде дълго.