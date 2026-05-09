Ежедневния баланс в храненето, двигателната активност и умерените количества алкохол могат да Ви предпазят от усложнения след преяждане по празниците, потенциално водещи до лекарския кабинет, казва специалистът от Центъра по хепатология в „Софиямед“

Завършва Медицински Университет – Пловдив. Има придобити специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт и ехография на всички коремни органи - черен дроб, далак, панкреас, жлъчен мехур.

След своето дипломиране д-р Идриз работи като лекар-асистент в Гастроентерологично отделение към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към Второ вътрешно отделение на УМБАЛ "Александровска" София, където е и асистент.

Част е от екипа специалисти на Клиника по Вътрешни болести и хепатогастроентерология към УМБАЛ "Софиямед" от 2013г. до момента, като е и асистент в Клиниката. Д-р Идриз е член на екипа на новия специализиран Център по хепатология на „Софиямед"-Вашият партньор в грижата за черния дроб.

- Д-р Идриз, след празници като Великден и Гергьовден, свързани с приемане на големи количества храна, често се говори за „детокс на черния дроб“. Има ли реална нужда от такъв и какъв е здравословният начин хората да го правят?

- Когато се съберат няколко почивни дни около един семеен празник, няма нищо по- приятно от „разтъжването“ на масата. Повече почивка и хапване, пак почивка, пак хапване и пийване. Когато почивните дни приключат и отново започне делничното ежедневие, има хора, които казват: „Тази седмица съм на диета/на гладуване“ или „Не искам да видя ядене“, „Ядох много сега няма да изляза от фитнеса“. Хората, които са прекаляват с консумацията на алкохол, обикновено в джоба си имат някои от много рекламираните „пазители/възстановители“ на черния дроб и го приемат още докато са на празничната маса. За да отговоря конкретно на въпроса – не смятам, че е нужно след празничното хапване да се прави нещо по-специално.

- Може ли подобно преяждане през празничните дни да отключи гастроентерологично заболяване и най-често кои хронични чернодробни заболявания има шанс да се обострят след празници?

- Да, възможно е някои храни да отключат или засилят оплаквания свързани със стомаха, червата, жлъчния мехур или панкреаса. Подправките за агнешкото, силно лютивата храна, дори лук или чесън могат да засилят киселините, както и паренето в зад гръдната кост или болките в стомаха. В случаите, когато от масата се преместим директно в леглото, някои хора може да се събудят от стомашен рефлукс – връщане на храна или стомашен сок по хранопровода. Зелените салати, патладжанът, жълтъкът могат да предизвикат жлъчна криза при наличие на камъни в мехура, които са съпроводени с болки, горчив вкус в устата, гадене. В някои от случаите може да се появи силно стомашно разстройство. Ако приемът на алкохол започва от сутринта с компанията край чевермето, може да предизвика остър панкреатит с много силна, опасваща болка в горната част на корема. Всичко изброено до дук са възможни реакции към голямото количество храна приета за кратък период от време, но по-често при преяждане основните симптоми са подуване и тежест в корема, газове, дискомфорт и усещането, че ще се „пръснат“. По отношение на черния дроб не може да се каже, че няколко дни грешка в диетата или прехранване биха довели до сериозни кризи. Не същото обаче се отнася за пациенти с вече установено чернодробно заболяване, за които начина на хранене и приемът на алкохол са от съществено значение.

- Кога е подходящ момент за преглед и кои изследвания са най-важни за оценка на здравето на черния дроб?

- Няма подходящ момент. Профилактиката трябва да е ежегодна дори при липса на оплакванията. За жените са задължителни гинекологични прегледи и ехография или мамография на гърдите, а за мъжете изследване на простатна жлеза. Всеки човек, който знае, че има фамилна обремененост свързана с карцином, трябва целенасочено да се изследва. Като лекар съм приятно изненадана какво успя да постигне апелът на колегите – гастроентеролози, със съдействието на Вас-медиите, за изследване на дебелото черво при всеки над 50 години. Благодарение на тази кампания за информираност много хора ни търсят за профилактична колоноскопия. Забелязвам и, че все повече лични лекари използват предоставените скрининг тестове за вирусен В и С хепатит и така се откриват „скрити носители“. Чернодробните ензими често могат да са нормални при вирусен хепатит, обичайно се забелязват повишени стойности при метаболитен синдром, злоупотреба с алкохол, прием на различни добавки или наличие на автоимунни заболявания. Функцията на черния дроб се оценява и с други кръвни показатели, които се назначават след преглед от специалист гастроентеролог и по негова преценка. Но да, може да се каже, че е добре и здравето на черния дроб да бъде оценявано поне веднъж в годината при хора без отклонения в кръвните изследвания и без вече установено чернодробно заболяване.

Няма изследване, което да е прието общоприето като скринингово за ранно откриване на чернодробни проблеми, но включеното изследване на чернодробни ензими АСАТ и АЛАТ в задължителните годишни профилактични изследвания, които се поемат от НЗОК, ни дават все пак ориентир за наличието или отсъствието на увреждания в клетките на черния дроб (хепатоцити). Черният дроб е орган, който не боли. Но компенсаторните му възможности са изключително големи. Може много дълго време да понася увреда преди да се появят първите симптоми, а те често са много неспецифични — по-бърза умора, общо неразположение, усещане за „нещо" или „подпиране" в дясно подребрие. Всъщност, пациентите с чернодробно заболяване, които най-често идват при нас, са тези със завишени чернодробни ензими при профилактични прегледи или тези с вече развили усложнения на „ чернодробната болест".

- Каква е ролята на ехографията на черен дроб и достатъчна ли е като диагностичен метод на изследване?

- Ехографията на коремните органи е част от профилактиката и диагностиката на заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса, слезката, бъбреците. С нея може да се открият огнищни (фокални) промени в черния дроб, включително злокачествени такива, като и чернодробна цироза и нейни усложнения. След изследване с ехограф на черния дроб не малка част от българите разбират, че имат стеатоза, по-известно като омазняване на черния дроб. Така че, ехографското изследване на коремните органи е също добре да бъде включено в общите годишни профилактични мерки по отношение на черния дроб и не само.

- Колко често трябва да се прави профилактична ехография на черния дроб и на колко време да се изследват здрави хора без оплаквания, както и тези, които трябва да се проследяват след вече поставена диагноза?

- При липса на оплаквания, е достатъчно веднъж годишно да се посети специалист и да се направи ехографско изследване. Пациентите диагностицирани с чернодробна цироза трябва да се следят на 3 месеца, а тези с хроничен хепатит на 3-6 месеца.

- Как най-бързо да върнем организма към баланс така, че да не е стресиращо за черния дроб? Какъв хранителен режим препоръчвате след преяждане?

- Не препоръчвам някакъв специален следпразничен хранителен режим. Всеки човек трябва да полага грижи за своето здраве всекидневно. Това се случва чрез баланс в храненето и двигателната активност, без прекаляване с алкохола. Когато се грижим за себе си постоянно можем да си позволим преяждане по празниците, което еднократно не би трябвало да представлява проблем за черния дроб, когато той е здрав.

- Ако трябва да дадете един съвет за здрав черен дроб след празници – какъв би бил той?

- Грижете се за своето здраве ежедневно и целогодишно, за да можете да си позволите „отпускане“ по празници без това да води до усложнения за здравословното Ви състояние. Когато организмът е здрав и органите му функционират правилно, едно преяждане не може да Ви доведе в лекарския кабинет.

Центърът по хепатология на „Софиямед“- Вашият партньор в грижата за черния дроб осигурява комплексна оценка за състоянието на органа чрез съвременни методи на диагностика от специалисти с опит в лечението на хроничните вирусни В, Д и С хепатити, автоимунни чернодробни заболявания, метаболит - асоциираното чернодробно засягане, алкохолен хепатит, цирозата като краен стадий на всяко хронично чернодробно увреждане-непроследявано и нелекувано, усложненията на цирозата, включително първичния чернодробен карцином. При поставена диагноза и назначено лечение, всеки пациент системно се проследява. При „неясни“ диагностично - терапевтични случаи, екипът на Центъра работи в колаборация с други специалисти от лечебното заведение, както и с експерти от гастроентероличната гилдия за осигуряване на прецизна диагноза и максимално ефективно лечение.

Специалистите от Центъра прилагат персонализиран подход, съобразен с актуалните световни препоръки, за да осигурят продължителност и по - добро качество на живот на своите пациенти.

Час за консултация с екипа на Центъра по хепатология в „Софиямед" - д-р Невин Идриз, д-р Медаин Кадиш, д-р Светослав Славов

Консултативните прегледи в Центъра се заплащат съгласно обявените от всеки отделен специалист от Центъра възможности - с направление по НЗОК, платено или чрез Фонд!