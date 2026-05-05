Хиляди военни даряват кръв за ВМА в навечерието на 6 май

В навечерието на 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, Военномедицинска академия (ВМА) изразява признателност към военнослужещите и цивилните служители от военните формирования, които подкрепят една от най-значимите каузи – безвъзмездното кръводаряване. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Над 3000 са дарителите под пагон и в администрацията на Българската армия, които всяка година помагат на пациентите на ВМА. С личния си пример те са сред най-активните посланици на доброволното кръводаряване у нас.

От началото на 2026 година кръводарителите във ВМА са 2864, а само през април те достигат 1000 – рекорд на месечна база за лечебното заведение. От всички тях „кръводаряванията под пагон" са 1423 – с повече от 200 спрямо същия период на миналата година.

Зад тези числа стоят хора с чувство за дълг и отговорност. Кръводаряването е акт на съпричастност, който спасява живот ежедневно. Благодарим на всички военнослужещи и цивилни служители, които с личния си пример подкрепят тази кауза, подчерта проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

В ден, посветен на храбростта и дълга, техният принос показва, че тези ценности имат различни проявления – както в службата, така и в готовността да помогнеш, когато някой се нуждае от това.