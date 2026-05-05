България вече има своите първи официални правила за телемедицина след обнародването на дългоочакваната Наредба за медицинска помощ от разстояние, собщиха от пресцентъра на Министерството на здавеопазването. С този акт то дигитализира здравния сектор, като регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика при най-високи стандарти за безопасност и качество на услугите.

Наредбата предвижда телемедицината да се прилага само когато може да бъде осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствения преглед. Решението за дистанционна консултация се взема от медицинския специалист въз основа на клинична преценка за всеки конкретен случай. Документът позволява както комуникация в реално време (синхронна), така и отложен обмен на данни (асинхронна помощ), а лечебните заведения вече могат да създават съвместни центрове за медицинска помощ от разстояние.

Важен акцент в наредбата е задължителното документиране на всички услуги в Националната здравноинформационна система. Всеки електронен преглед се вписва в цифровото досие на пациента, което гарантира пълна проследимост на лечението и прозрачност. Контролът върху тези дейности ще се упражнява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Новата регулация изрично забранява дистанционното извършване на дейности, изискващи задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и специфични дентални интервенции. Технологичните изисквания към платформите са насочени към осигуряване на максимална киберсигурност и защита на личните данни съгласно европейските стандарти.

С приемането на наредбата се прави ключова стъпка към модернизацията на българското здравеопазване, като се осигурява по-бърз и лесен достъп до качествена медицинска грижа независимо от местоположението на пациента.