В навечерието на своята 14-та годишнина, която се отбелязва на 9 май, УМБАЛ „Софиямед“ посреща празника си с 2-ра по ред роботизирана хирургична система Da Vinci. Лечебното заведение е едно от малкото в град София, което разполага с 2 платформи за роботизирана хирургия от последно поколение, с които специалистите осъществяват дейност в областта на коремната и гръдна хирургия, урологията и гинекологията.

Новата 2-ра система Da Vinci, модел X е логичното продължение в стратегията на лечебното заведение за осъществяване на оперативна дейност чрез средствата на минимално инвазивната медицина, предлагаща по-бърз период на възстановяване, по-кратък болничен престой и максимална прецизност.

„Посредством двата робота Da Vinci – Xi и X, и диагностичната мощ на новите скенер и ЯМР с изкуствен интелект в болницата, затваряме цикъла на „умната медицина“. За пациента това означава едно – сигурност. Сигурност, че диагнозата е поставена с най-висока точност, и сигурност, че операцията ще бъде извършена по най-щадящия възможен начин oт най-високото квалифицираните специалисти. Нашето мото „14 години Софиямед – Грижа, иновации и технологии В услуга на здравето“ отразява точно тази симбиоза“, коментира д-р Йордан Пелев, управител на УМБАЛ „Софиямед“.

Новата роботизирана система Da Vinci X в лечебното заведение e изцяло предоставена за нуждите на Клиниката по урология, където необходимостта от роботизизирани операции непрекъснато се увеличава в контекста на атравматичността, която осигурява метода при пациенти със злокачествени заболявания на бъбреците и простатата.

Системата предоставя на хирурга многократно по-добра разделителна способност в зоната на оперативната интервенция в реален 3D образ, a това дава възможност да бъдат видени детайли отвъд възприятието на нормалното човешко око, спомагащи за максималната прецизност, точност и безопасност на хирургическата намеса.

Роботът позволява извършването на сложни операции с изключителна прецизност и контрол, като се управлява от хирурга чрез специална конзола. Това дава възможност за по-щадящи интервенции, по-малко болка, по-нисък риск от усложнения и по-бързо възстановяване за пациентите. Da Vinci X осигурява и значителни предимства за медицинските екипи чрез висококачествена 3D визуализация и максимална точност на движенията, което разширява обхвата на възможните хирургични интервенции.

