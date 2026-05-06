Екипът на младия офталмолог ще оперира от катаракта безплатно хора над 70 г. с 10% зрение

Кампанията покрива само едно око

Доц. Димитър Групчев и екипът му ще направят 35 напълно безплатни операции за катаракта на пациенти в нужда като подарък за рождения си ден.

Вместо да празнувам, ще дам светлина в очите на 35 възрастни хора. Не мо га да помогна на всички, но ще успея за хора в най-голяма нужда, казва младият офталмолог, който на 6 май става на 35 г.



Доц. д-р Групчев, дм, FEBO, FICO, покрива европейските и световните стандарти за специалист по офталмология. Хирургичните му умения обхващат цялостно зрителния анализатор и неговите придатъци. Те включват козметична окулопластична хирургия, трансплантация на роговица и амниотична мембрана, хирургия на лещата на окото - катаракта и усложнена катаракта, хирургия на глаукома. Има специална експертиза във витреоретиналната хирургия. Доц. Групчев работи активно във Варна, Бургас и София.

Д-р Групчев има засилен интерес към технологиите, свързани с очната хирургия. Резултат от неговите изследвания е монографията “Еволюция на визуализацията в офталмологичната хирургия”.

Дисертационният му труд е на тема “Клетъчна и тъканна терапия на предна очна повърхност”. Магистър е по здравен мениджмънт и е успешен предприемач в здравеопазването.

Преди година доц. Групчев създаде в родния си град Варна Медицински център “Групчеви +”. Точно там ще бъдат извършени операциите на хората в нужда. МЦ “Групчеви +” работи със 100% частно финансиране и изцяло поема разходите за операциите със собствени средства.

Пациентите ще получат безплатен предоперативен преглед, подготовка и консултация за хирургия, както и напълно безплатна операция за катаракта с бяла еднофокусна леща на водещ американски производител на субективно избраното (или по преценка) по-лошо виждащо око.

Операциите ще бъдат извършени от младите хирурзи - д-р Йоана Вангелова, д-р Димитър Гунев, д-р Николай Стайков, д-р Весела Панкова под надзора на доц. Димитър Групчев.

Те ще бъдат заснети на видео. При желание може да бъде заснет и кратък разговор с пациента и лекуващия му лекар преди и след операцията.

Кампанията покрива само едно око. МЦ “Групчеви +” подарява медицинска услуга за 900 евро - 700 за операцията и 200 за прегледи и проследяване. При желание за операция на второто око пациентите трябва да заплатят по ценоразписа.

Хирургията е еднодневна и включва кратък престой за възстановяване без нощувка.

Критерии за кандидатстване:

Пациенти в пенсионна възраст над 70 години.

Намалено зрение на двете очи заради катаракта.

Зрителна острота под 0,1, или 10% зрение.

Невъзможност да набавят собствени средства за операция на катаракта.

В България при операция за катаракта се доплаща за скъпоструващ консуматив: леща и вискосубстанция.

Доц. Групчев моли хората, които имат възможност да си платят операцията, да не отнемат възможността на друг човек в нужда.

Доц. Групчев заедно с младите колеги д-р Весела Панкова, д-р Димитър Гунев и д-р Йоана Вангелова.

Числото 35

Напоследък развивам интуиция за символиката в живота. 35 е съвкупност от специални за мен числа: 3 е половината на 6 - деня, в който съм роден, а 5 е месецът, в който съм се появил. Сумарно 3 и 5 прави 8, което е числото на безкрая, а тройката е и непълна осмица, разказва доц. Групчев в навечерието на рождения си ден.

Един мъж на 35 следва да има достатъчно житейски опит, за да излъчва баланс и стабилност. На 35 жизнената му енергия трябва да е в пика си, което дава сила, свобода и независимост, но вече под баланса на опита, натрупан през последните 15 г. Годините между 35-40 са изключително важни за мъжа, за да съхранят тази енергия и от тях зависи преходът към 50 - 60, възраст която е платото на човешкото развитие, продължава младият офталмолог.

Доц. Димитър Групчев

Рожденият ден е за равносметка, смирение и благодарност, искам да има светлина в очите Хирургията е най-висшата форма на изкуство, призвание, любов и най-голямата ми страст

- Доц. Групчев, какво ви подтикна да вземете това благородно решение?

- На 6 май навършвам 35. В последните години използвам рождения си ден като ден за равносметка, смирение и благодарност. Правя анализ на постигнатото и си поставям нови цели. С всяка изминала година осъзнавам колко ценно е човешкото здраве и колко съм благодарен, че имам уменията и възможността да връщам светлината в очите на хората. Именно тези умения развивам постоянно благодарение на всички пациенти, които ми се доверяват през годините да полагам хирургични грижи за тяхното зрение. Тази равносметка ме кара да работя все по-усърдно и винаги да се стремя да дам надежда на пациент в нужда.

Като част от пътя за смирение търся прошка за всички онези случаи, когато заболяванията бяха по-силни от мен и възможностите, с които разполагам. Неудовлетворението, че не можеш да помогнеш на всички, боли много, особено когато полагаш максимални усилия за пациентите.

В знак на благодарност искам да застана пред очите на моите учители и заедно с моите по-млади колеги да върнем зрението на 35 пациенти в нужда. Това е най-хубавият подарък.

- Защо решихте да се занимавате с хирургия?

- За мен хирургията е най-висшата форма на изкуство, призвание, любов и най-голямата ми страст.

Възпитан съм да уважавам възрастните хора, които най-често се нуждаят от операция на очите. Все още катарактата е световна водеща причина за намалено зрение, следвана от дегенерация на макулата, диабетна ретинопатия и глаукома. Към момента само катарактата може да бъде “излекувана” с една хирургическа интервенция - операцията за нейното отстраняване и имплантиране на вътреочна леща.

Медицината е наука с голяма приемственост, а през последните години обучението търпи динамични промени. Ние все повече ще имаме нужда от бъдещи очни хирурзи. Имаме народна мъдрост, че занаят се краде. Моето виждане е по-различно - всеки самостоятелен хирург трябва да уважава хората, които са го обучили и да предаде с любов своите знания и умения на по-младите си колеги. Единствено и само тогава ученикът става по-добър от учителя.

Когато млад лекар е в среда, където не вижда шанс за развитие, го съветвам да си потърси друго място. Възможностите идват, когато ги пожелаеш и отвориш врати за тях…

- Разкажете повече за създадения от вас медицински център.

- Медицинският център “Групчеви +” още не е навършил 1 година. Създадох това място като дом на очната хирургия. Моята идея е пациентите да могат да получат цялостна висококачествена услуга за очното си здраве на едно място. В днешно време човек е зависим от машините - аз инвестирам в най-висококачествената техника. Имаме оптика и аптека.

Материалната база е чиста и просторна с усещане за индивидуална грижа и комфорт.

Записването ще става чрез телефон: 0895 155 188

Номерът ще бъде активен от 11 май (понеделник) на принципа на първо позвъняване. Записването за кампанията ще продължи 3 месеца или до изчерпването на местата за операции.