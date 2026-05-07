ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът призова Народното събрание за спешни з...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22798697 www.24chasa.bg

Професор от БАН: Нисък е рискът от развитие на хантавируса

1348
Радостина Александрова КАДЪР: NOVA NEWS

Нисък е рискът от развитие на хантавируса.

Това каза в ефира на bTV проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.

Както е известно, на круизен кораб бяха открити няколко заразени с този нов за нас вирус. Има и 3 жертви.

"Той е изолиран за първи път през 1990 г. На различните континенти симптомите са различни. Заразяването идва от мишки и плъхове. Заразяването става при близък контакт, но това трябва да е продължително. Не е като при други вируси. Почти няма вероятността от развиване на по-сериозно", каза Александрова.

Тя даде и съвети какво да правим, ако ни ухапе кърлеж.

"Най-важното е да не го бараме с голи ръце". И винаги, когато се прибираме от парка или разходка в планината, е хубаво да се преглеждаме".

Още здравни новини вижте тук
Радостина Александрова КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)