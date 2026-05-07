Професор от БАН: Нисък е рискът от развитие на хантавируса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нисък е рискът от развитие на хантавируса.

Това каза в ефира на bTV проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.

Както е известно, на круизен кораб бяха открити няколко заразени с този нов за нас вирус. Има и 3 жертви.

"Той е изолиран за първи път през 1990 г. На различните континенти симптомите са различни. Заразяването идва от мишки и плъхове. Заразяването става при близък контакт, но това трябва да е продължително. Не е като при други вируси. Почти няма вероятността от развиване на по-сериозно", каза Александрова.

Тя даде и съвети какво да правим, ако ни ухапе кърлеж.

"Най-важното е да не го бараме с голи ръце". И винаги, когато се прибираме от парка или разходка в планината, е хубаво да се преглеждаме".