Тази година в Румъния е регистриран един случай на хантавирус, а от 2023 г. - общо 15

Тази година в Румъния е регистриран един случай на хантавирус, а от 2023 г. - общо 15. Снимка: Архив

В Румъния тази година е регистриран един случай на хантавирус, а в периода 2023 – 2026 г. регистрираните случаи са общо 15, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на Националния институт за обществено здраве.

Данните са оповестени в контекста на случаите на заразяване с хантавирус на борда на круизен кораб, който пътува в Атлантическия океан, отбелязва агенцията, пише БТА.

Хантавирусната инфекция е заболяване, което се предава от животни на хора (зооноза) главно чрез контакт с екскрети на заразени гризачи. Човек може да се зарази чрез вдишване на аерозоли от изсъхнали екскрети, през очите и чрез кожни лезии или ухапване от гризач.

Съгласно методологията на румънския Национален институт за обществено здраве симптомите на заразяване са остра треска с бъбречно увреждане и/или хеморагични прояви в съответния епидемиологичен контекст. Потвърждението се извършва чрез откриване на специфични антитела или чрез други лабораторни методи. 

По данни на института в периода 2023 – 2026 г. в Румъния са регистрирани 15 случая на хантавирус – четири през 2023 г., три – през 2024 г., седем – през 2025 г. и един през настоящата година.

Елиминирането или минимализирането на контактите с гризачи е най-добрият начин да се избегне инфекцията, посочват специалисти.

Трима души – нидерландска двойка и един германец, починаха в резултат на епидемията от хантавирус, избухнала на круизния кораб „Хондиус“, чийто маршрут е от Ушуая в Аржентина до архипелага Кабо Верде край западния бряг на Африка. По данни на Световната здравна организация други осем души на кораба вероятно са заразени.

