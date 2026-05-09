Днес „Софиямед” отбелязва 14 години от своето създаване. Мотото под което лечебното заведение отбелязва празника си тази година е „14 години грижа, иновации и технологии в услуга на здравето”.

„Време на упорит труд, на стремеж към високи медицински стандарти и на изграждане на доверие, което днес ни прави еталон за качествo на медицинската услуга“, коментира управителят на университетската болница д-р Йордан Пелев. Той отбелва, че изминалата година е била белязана от технологичен напредък, навлизането на AI и новите високоспециализирани медицински услуги, които лечебното заведение внедрява и предлага на своите пациенти.

Преди броени дни на територията на болницата заработи втора роботизирана система DaVinci, превръщайки „Софиямед“ в една от малкото болници в България с две роботизирани платформи.

През последната година „Софиямед“ разкрива и поредния си специализиран Център по хепатология, затваряйки цикъла на комплексната диагностика и съвременно лечение на чернодробните заболявания.

Към екипа на болницата се присъединяват още изявени специалисти: германски неврохирурзи, начело с д-р Петър Маджуров- с над 40 г. опит в неврохирургията в Германия; доц. д-р Владимир Русимов,д.м. -водещ ортопед в областта на раменната артроскопия и др.

„Това е истинско признание за нивото и условията за развитие, които предлагаме, включително и като учебна и академична база“, казва още д-р Пелев.

Управителят на болницата е категоричен, че зад цялата високотехнологична апаратура, специализирани центрове, системи с изкуствен интелект стои най-ценният капитал,а именно – екипът на „Софиямед“.

„Без Вашия професионализъм, всеотдайност и упорит труд, и най-модерният робот или скенер биха били просто машини. Благодаря Ви за търпението, за куража да внедряваме нови методи, да създавате иновации и за сърцето, което влагате в професията. Поздравявам всеки един от Вас за постигнатите индивидуални и колективни професионални успехи в името на развитието на медицината, на грижата и най-вече - на здравето и благото на нашите пациенти“, пише д-р Пелев в поздравителния си адрес до служителите на „Софиямед“.

„Софиямед“ още благодари на своите пациенти, партньори и приятели за доверието и им желае здраве и просперитет.

Медицинският комплекс празнува 14-тия си рожден ден със своята традиционна кампания „Бъдете здрави“, в рамките на която водещи лекари ще извършват безплатни прегледи по повече от 14 специалиалности от 11 до 26-ти май с предварително записване на час на тел. 0895 555 444, 02 465 000, 02 465 0003 и онлайн през платформата Superdoc.bg – за БЛОК1 и БЛОК Люлин