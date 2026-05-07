От бременността до първите стъпки: МЗ въвежда нов модел за патронажна грижа

Министерството на здравеопазването въвежда национален модел за предоставяне на патронажни грижи, с който за първи път се осигурява системна подкрепа не само за новородени, но и за бременни жени и семейства с деца до 2-годишна възраст.

До момента патронажната грижа в България беше ограничена основно до периода след раждането и обхващаше деца до 6 месеца. С новия модел държавата разширява обхвата и поставя акцент върху подкрепата още по време на бременността и в първите две години от живота на детето.

Услугата ще се предоставя чрез регулярни домашни посещения от медицински специалисти – медицински сестри и акушерки. Те ще подпомагат родителите в грижите за детето, ще съдействат за изграждането на родителски умения и ще следят за ранни признаци на затруднения в развитието.

Моделът е изграден така, че да отговаря на различните потребности на семействата, като предвижда три нива на подкрепа – универсално, прогресивно и силно таргетирано – с различна интензивност в зависимост от наличието на здравни, социални или други рискове. Оценката на потребностите ще се извършва още при първото посещение от патронажната сестра, въз основа на стандартизирани критерии.

Патронажните грижи ще се реализират в тясно взаимодействие с общопрактикуващите лекари, педиатрите и акушер-гинеколозите, като целта е да се допълва и надгражда съществуващата медицинска грижа, а не да се дублира.

Моделът ще се прилага чрез здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве във всички области на страната. Въвеждането му е част от дългосрочната политика за подобряване на майчиното и детското здраве и е заложено в Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021–2030.

За старта на услугата е одобрено финансиране в размер на 1 млн. евро за 2026 г., като средствата ще бъдат насочени към изграждане на устойчив механизъм за подкрепа на семействата в най-важния период от развитието на детето.

Предвижда се ежегоден обхват от 6% от целевата група, което ще позволи до 2030 г. да бъдат обхванати хиляди български семейства.

Ранното детско развитие и подкрепата за родителите са сред най-ефективните инвестиции в обществото, с доказани дългосрочни ползи за здравето, образованието и социалното включване. В този смисъл въвеждането на националния модел за патронажна грижа е реална стъпка към по-добра и по-достъпна здравна система.

Майчиното и детското здраве са водещ приоритет за екипа на министър Михаил Околийски, а реализирането на този модел е ключово постижение в усилията за осигуряване на подкрепа за всяко семейство още от самото начало.