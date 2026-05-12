Утвърдени лекари и професионалисти по здравни грижи

Качествена грижа и подкрепа за всички пациенти

Модерна диагностична и терапевтична апаратура

База за обучение на медици

Многопрофилната болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ в Габрово и Медицинският център „Свети Иван Рилски” в града предлагат изключително качествени и достъпни медицински услуги с помощта на модерна диагностична и терапевтична апаратура. Но най-големият капитал са висококвалифицираните лекари и професионалисти по здравни грижи, заради които болницата и медицинският център се превърнаха в избор на пациенти не само от Габрово и региона, но и от цяла България.

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Габрово разполага с Отделение по вътрешни болести, Отделение по нервни болести, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина и Отделение по образна диагностика. По договор с Националната здравноосигурителна каса лечебното заведение работи по 44 клинични пътеки и 4 амбулаторни процедури.

Отделение по вътрешни болести

В отделението се осъществяват дейности по диагностика и лечение на заболявания от следните специалности с второ ниво на компетентност: вътрешни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, ендокринология, нефрология, а от 2025 г.– и гастроентерология. Отделението, което има 33 болнични легла, разполага със следните диагностични кабинети, оборудвани със съвременна апаратура на водещи марки за медицинска техника:

Кабинет за ултразвукова диагностиказа извършване на ехокардиография;

Кабинети за ултразвукова диагностика за извършване на ехографски изследвания на коремни органи и щитовидна жлеза, млечни жлези, полови органи;

Кабинет за ултразвукова диагностика за извършване на ехографски изследвания на коремни органи и доплерова сонография с измерване на периферно артериално налягане;

Кабинет за белодробна диагностика за извършване на фибробронхоскопия;

Кабинет за ендоскопски изследвания за извършване на фиброгастроскопия и фиброколоноскопия.

Налични са апарати за електрокардиограма, холтер мониториране - ЕКГ и АН, велоергометър и CPAP апарат при обструктивната сънна апнея.

Отделение по нервни болести

То разполага с 15 болнични легла за активно лечение на пациенти със заболявания на централната и на периферната нервна система, а екипът е от специалисти с дългогодишен опит и стаж по специалността. Обезпечено е провеждането на основни неврофизиологични и образни изследвания - електромиография, електроенцефалография, скенер на главен мозък (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Всичко това гарантира възможности за ранна диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания, невродегенеративни и демиелинизиращи: Болест на Паркинсон, множествена склероза, епилепсии, остри и хронични радикулоневрити.

Отделението разполага със следните диагностични кабинети, оборудвани със съвременна апаратура:

Кабинет за извършване на електроенцефалография;

Кабинет за извършване на електромиография;

Кабинет за извършване на аудиометрия.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

То е важна част от лечебната верига, която МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Габрово предлага на своите пациенти. Висококачествената апаратура и индивидуален подход към всеки пациент правят отделението предпочитано за физиотерапия, рехабилитация и възстановяване.

Отделението разполага с модерна апаратура, а специалистите провеждат: GUNA терапия, юмейхо терапия, ултразвукова терапия, електротерапия, лазерна терапия, магнитотерапия, микровълнова, резонансна магнитофореза, късовълнова терапия, парафино- и луготерапия, позиционна терапия, инхалационна терапия, светлолечение, лечебна физкултура, вендузотерапия, механотерапия, аналитична гимнастика, цялостен или частичен масаж, масажна яка, кинезиологичен тейп, ниско-, средно-, високочестотен ток, електростимулация, лимфодренаж на крайници и други. В отделението се извършва също мануална терапия и акупунктура.

Висококвалифицираният медицински екип провежда процедурите в уютна обстановка с ежедневно проследяване ефекта от терапията и без прекъсване на процеса в почивни и празнични дни.

Отделението е база за обучение на лекари - специализанти по физикална и рехабилитационна медицина.

Отделение по образна диагностика

Отделението, което е оборудвано със съвременна апаратура, е част от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение и в него се извършват следните образни изследвания:

Конвенционални рентгенографии на всички анатомични области;

Рентгеноскопични изследвания на гастроинтестинален тракт, гръдна клетка;

Компютърна томография на всички анатомични области, компютърна ангиография, КТ с апликиране на контрастна материя;

Магнитно-резонансна томография.Отвореният тип дизайн на ядрено-магнитния резонанс, с който разполага отделението, улеснява диагностицирането на пациенти с фобия от затворени пространства (клаустрофобия), както и провеждане на изследване при деца, защото се допуска присъствието на родител в непосредствен контакт с детето.

В отделението работят висококвалифицирани специалисти, които обслужват пациенти: приети за стационарно лечение в болницата, пациенти преминали през неотложния кабинет и приемно-консултативните кабинети за спешен и планов прием, пациенти от други лечебни заведения, пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на лечебното заведение.

Отделението е база за следдипломно обучение по специалността „Образна диагностика“ с присъдена отлична акредитационна оценка.

От началото на годината МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Габрово разполага и с болничното вертолетно летище за оказване на спешна медицинска помощ по въздух на пациенти в тежко състояние.

Вашите лекари Ви очакват на бул. „Трети март"№ 9 в Габрово.

Телефон за информация: 066/99 00 90, както и интернет страницата и на фейсбук профила на МБАЛ „Свети Иван Рилски" – Габрово: