Вече 5 години НЗОК плаща изключително скъпия препарат за респираторна профилактика на недоносени деца

В България има ваксина за профилактика на РСВ инфекции, която може да се постави между 24 и 36 г.с. на бременността - така се осигурява защита на новороденото още от деня на раждането

В момента ваксината не е безплатна, но се очаква това да стане от юли 2026 г.

От 2021 г. НЗОК финансира препарата "Синагис" за започване на първи курс за недоносени деца, родени с ниско или изключително ниско тегло. С прилагането му се осъществява профилактика на респираторните заболявания при недоносените деца и деца с вродени сърдечни малформации. Изключително скъпият препарат "Синагис" бе включен в Наредба №38, която определя списъка на заболяванията с необходимост от домашно лечение, за които болните могат да получат медикаменти, финансирани от НЗОК.

Само преди няколко години Наредба № 38 не предвиждаше покриване на разходите по скъпоструващия препарат за профилактика на опасни дихателни инфекции при рискови новородени.

Често за родителите не става ясно или не са добре информирани, че в България има програма за профилактика на респираторно-синцитиалния вирус (РСВ) инфекциите при недоносените деца, която се финансира от здравната каса.

Кои групи деца са обхванати?

Обхванати са:

всички недоносени деца с гестационна възраст

недоносени деца с бронхопулмонална дисплазия и гестационна възраст < /= 28-а г.с. на възраст до 12 месеца в началото на сезона

недоносени деца с бронхопулмонална дисплазия и гестационна възраст 29 – 35-а г.с. и на възраст до 6 месеца в началото на сезона

новородени и деца до 2-годишна възраст с хемодинамично значими вродени сърдечни малформации

недоносените деца с бронхопулмонална дисплазия, получавали профилактика за РСВ инфекция през първия сезон след изписването и на възраст до 2 години, могат да бъдат включени в програмата и за втори сезон, ако през последните 6 месеца преди началото на сезона са имали заболяване на дихателните пътища, наложило приложение на кортикостероиди, диуретици или кислород.

Необходимо е към документите за издаване на протокол да се приложи амбулаторен лист, удостоверяващ горепосоченото. Всички необходими документи за издаване на протокол за "Синагис" (епикризи, амбулаторни листове) се подават в съответните комисии в университетските болници по местоживеене, които ги изпращат електронно до РЗОК и НЗОК.

Когато е получено одобрение от централната комисия в НЗОК, родителите се уведомяват по телефона, а одобреният протокол се изпраща електронно до личния лекар на детето. Той издава рецепта и с нея родителите получават медикамента от аптеката на всеки 3 месеца.

Напълно безплатна ли е тази рецепта?

Програмата за профилактика на РСВ се реимбурсира напълно от НЗОК и е напълно безплатна за родителите.

Към кого да се обърнат родителите на недоносени деца, за да бъде включено детето им в програмата?

Най-добре е да се обърнат към лекарите от съответното неонатологично отделение, където е лекувано детето. Те ще им дадат пълна информация за необходимите документи и за целия процес по осъществяване на профилактиката.

При необходимост могат да се информират и от съответните комисии, издаващи протоколи за лечение със " Синагис" – те са ситуирани в клиниките по неонатология в университетските болници, като в София комисиите са две – в СБАЛАГ "Майчин дом" и СБАЛДБ "Проф. Иван Митев".

Колко дози от препарата Palivizumab (Синагис) се поставят?

Ако профилактиката е започната в началото на сезона , децата получават 5 дози (по една доза ежемесечно). Тези, които са включени по-късно, получават по-малко дози, така че да се покрие периодът до края на РСВ сезона. Synagis може да се поставя без проблеми и от личния лекар, не е необходима специална подготовка, на практика това е обикновена интрамускулна инжекция.

Не всички родители са били информирани и не са се възползвали от програмата за профилактика на РСВ. Какво биха могли да направят тези родители?

Най-важната роля за осъществяване на пълноценното функциониране на програмата за профилактика на РСВ е на лекарите в неонатологичните отделения, които се грижат за недоносените деца. Родителите също биха могли активно да търсят информация от тях, личния лекар и членовете на комисиите, отговарящи за РСВ профилактиката.

Какво ще бъде направено, за да работи програмата оптимално от всяка точка на страната и всички деца да бъдат обхванати и предпазени?

Подобряването на информираността на родителите е важно с оглед на активиране на тяхната инициативност за осъществяване на програмата. В този аспект е важна ролята на фондация "Нашите недоносени деца", която оказва неоценима помощ в това отношение.

До каква възраст може да се възползват недоносените деца от програмата и кои от тях?

Втори сезон на програмата за РСВ профилактика може да се прилага на деца на възраст до 2 г. в началото на РСВ сезона, а за първи сезон - до 6 месеца и 12-месечна възраст в зависимост от критериите за РСВ профилактика. За всеки сезон издаването на протоколи от НЗОК приключва на 15.01.

Ако малко дете не попада в групите, за които профилактиката се поема от НЗОК, полезно ли би било, ако родителите решат да направят профилактиката за своя сметка?

Наблюдаващите лекари могат при необходимост да дадат такава препоръка, но обикновено това не се практикува поради много високата цена на медикамента.

При много рискови (недоносени) деца – необходимо и обосновано ли би било и родителите също да предприемат мерки за профилактика? За тяхна сметка ли би било това? Бихте ли ги насърчили да го направят?

В България вече е налична ваксина за профилактика на РСВ инфекции, която може да се постави по време на бременността (между 24-а и 36-а г.с.) и осигурява защита на детето до 6-месечна възраст, което е и най-рисковият период за развитие на усложнения. Препоръчва се този подход, тъй като се осигурява защита на новороденото още от деня на раждането. В момента ваксината не е безплатна, но се очаква това да стане от юли 2026 г.

Противогрипната ваксина също е препоръчителна както за родителите, така и за кърмачета над 6-месечна възраст. Необходима е предварителна консултация с личния лекар за поставянето й. При децата Palivizumab (Синагис) осигурява защита само за РСВ, а в условията на очаквана грипна епидемия е добре да се направи и противогрипна ваксина. Важно е да се знае, че назалната противогрипна ваксина е показана за деца над 2 г.

ЗДРАВА КАМЕНОВА

