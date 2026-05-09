Кървящите венци вероятно имат пръст в разболяването от алцхаймер

Злите гингивиални бактерии могат да стигат до мозъка и да убият клетки, смятат учени

Може ли да има орално здраве без здрави венци? И доколко венците са важни за общото добруване на тялото? Оказва се, че са по-важни, отколкото някои си мислят.

Според проучване, публикувано в American Journal of Preventive Cardiology, диабетът, високото кръвно налягане, високият холестерол и затлъстяването са по-често срещани при хора с пародонтит - хронично възпалително състояние, причинено от бактериална инфекция на венците.

Механизмът за това е описан още през 2010 г. в Journal of Indian Society of Periodontology. От една страна, бактерии от устната кухина попадат в кръвния поток и предизвикват възпаления в кръвоносните съдове, от друга - хроничното възпаление от пародонтита може да доведе до повишени нива на С-реактивен протеин - възпалителен маркер, свързван с повишен риск от сърдечносъдови проблеми.

Учените допълват, че възпалението на венците

може да увреди и ендотела

- тънката обвивка на кръвоносните съдове, заради което се нарушава неговата способност да регулира кръвното налягане и съсирването.

Може да има сериозна връзка и между алцхаймера и бактериите, които причиняват гингивит! Поредица от изследвания в последните години се фокусират върху този аспект и стигат до интересни изводи. Според проучване, направено от американски стартъп в Сан Францинско и учени от Ягелонсксия университет в Краков, публикувано в Science Advances, злите гингивиални микроби могат да се преместят от устата до мозъка, където ензимите, които отделят, да унищожат клетки.

"И преди се допускаше, че инфекциозни агенти имат пръст в развитието и прогресията на алцхаймер, но доказателствата за причинно-следствената връзка не бяха убедителни. Сега за първи път имаме солидни доказателства, които свързват вътреклетъчния грам-отрицателен патоген Pg и патогенезата на алцхаймер", казва д-р Стивън Домини – един от основателите на стартъпа и водещ автор.

"Това е първият доклад, показващ ДНК на P. gingivalis в човешкия мозък и свързаните с нея гингипаини, казва Сим Синграо от Университета на Централен Ланкашир, Великобритания, която не е участвала в проучването, цитирана от New Scientist. При друго изследване нейният екип установил, че бактерията Porphyromonas gingivalis, причиняваща заболяване на венците, активно нахлува в мозъка на мишки с инфекции на венците.

Там тя освобождава токсични ензими, наречени гингипаини, които причиняват натрупване на амилоидна плака и увреждане на невроните. Тази гингипаинова хипотеза предполага, че бактериална инфекция може да е основна причина за болестта на Алцхаймер.

Учените смятат, че възпалението и токсините, причинени от P. gingivalis, увреждат лигавицата на устата, което може да направи възможно оралните бактерии да навлязат в кръвния поток и след това в други органи. Има 2 начина P. gingivalis да причини деменция, след като пристигне в мозъка, допускат изследователите. Едната е като предизвика освобождаването на амилоид, чрез който мозъкът се опитва да ограничи инфекцията, но това може да убие неврони. Другият начин е чрез директно увреждане на мозъка. Учените все пак уточняват, че склонността на човешкото тяло към възпаление може да варира в зависимост от генетичните вариации и това може да повлияе на това колко щети причинява P. gingivalis в мозъка.

Учените се надяват, че могат да спрат или дори да обърнат алцхаймер, като използват молекули, които блокират гингипаините

Те установили, че когато прилагат този подход върху мишки, инфектирани с P. Gingivalis, производството на амилоид спира, а възпалението в мозъка намалява. "Това дава надежда за лечение или предотвратяване на болестта на Алцхаймер един ден", казва Синграо.

Други се съсредоточават върху търсене на лекарството срещу заболяването на венците. Екип от Мелбърн съобщи, че разработва ваксина. Ако това стане реаалност и успее да предотвврти не само заболяване на венците, но и да спре болестта на Алцхаймер, това би било истинско постижение.

"Гледната точка, че патогените може да са един от няколкото пътя, водещи до болестта на Алцхаймер, се вписва в настоящите ми представи, че амилоидът и тау - протеинът са критични мозъчни реакции на увреждане, а не инициаторите", казва Джордж Пери от Тексаския университет в Сан Антонио.

Причината, поради която дългогодишните усилия за лечение на алцхаймер чрез премахване на тези протеини са дали малко резултати, е, че те са симптоми на болестта, а не причина, смята Пери. Всъщност амилоидният протеин

може да започне да се натрупва в мозъка 15 или 20 г. години преди появата на симптомите на обширно мозъчно увреждане

В изследвания за връзката между здравето на венците и общото здраве се включиха и учени от Университета в Берген в Норвегия. "Открихме ДНК доказателство, че бактериите, които причиняват гингивит, могат да се преместят от устата до мозъка", казва изследователят Пьотр Майдел от Изследователската лаборатория "Брьогелманс" от Катедрата по клинични науки в Университета в Берген, цитиран от платформата за наука ZME Science.

Учените изследвали мозъците на 54-ма починали, които приживе страдали от алцхаймер. В 96% от пробите открили токсини, наречени гингипаини, произвеждани от P. gingivalis, а в 3 проби намерили и самата бактерия. Най-токсичните ензими били открити при тези с най-тежък когнитивен спад.

За да провери теорията си, екипът вкарал в устната кухина на мишки лоши бактерии, които предизвикват заболяване на венците. Гризачите получили мозъчна инфекция с натрупване на тау и амилоид в области, които обикновено се засягат от алцхаймер. Когато изложили мишките на вещество, което блокира производството на токсини, свързани със заболявания на венците, инфекцията била намалена и натрупването на протеинова плака спряло. Някои увредени неврони дори се възстановили. Макар

бактериите да не са единствената причина,

която може да причини алцхаймер, наличието им увеличава риска от развитие на заболяването и е замесено и в по-бързото му развитие, смята Майдел. Той съветва хората с гингивит, които имат роднина с установен алцхаймер, да посещават редовно зъболекар и да почистват зъбите си правилно.

Още едно проучване, публикувано в Journal of the American Heart Association, допринася към темата. Учените съобщават, че са открили орални патогени в 79 % от пробите с мозъчни кръвни съсиреци на 75 пациенти с инсулт. Същия вид бактерии открили при пациенти, претърпели инфаркти, коронарни стенози, мозъчни аневризми, венозна или артериална тромбоза и учени от Университета в Тампере във Финландия.