Умен подход към кето диетата увеличава шанса да се избегне диабет, твърдят учени

Проучване доказва, че дори малка промяна в процента на въглехидратите може да има мощен добър ефект върху производството на инсулин

Хората с преддиабет и диабет тип 2, които са на диета с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати, може да имат по-голям шанс да обърнат диабета си, отколкото тези на диета с ниско съдържание на мазнини, твърди проучване в Journal of the Endocrine Society. Богатият на мазнини модел на хранене е известен като кето диета. Тя е с високо съдържание на мазнини и ниско на въглехидрати, което променя чернодробния метаболизъм в полза на изгарянето на мазнини, а не на тяхното съхранение.

При диабет тип 2 бета-клетките в панкреаса не могат да отделят достатъчно инсулин, за да контролират кръвната захар. 12-седмичното проучване установява, че кетогенна диета с 9% въглехидрати, 65% мазнини и 26% протеини значително подобрява функцията на бета-клетките при хора с нарушения в стойностите на кръвната захар в сравнение с диета с ниско съдържание на мазнини. От участниците се изисква да спазват строго режима на хранене, което според резултатите води до намалено натоварване на панкреаса и подобрена секреция на инсулин. За сравнение са използвани две групи, като едните са яли по схемата, а другите са се хранели с малко мазнини. Контролната група е била на нискомаслена диета - 55% въглехидрати и само 20% мазнини.

Всички хранения на участниците са били предварително подготвени и предоставени от изследователите, за да се гарантира точното спазване на условията. При хората на кето режим с ранен стадий на диабет или преддиабет се установяват 56% по-голямо намаление на маркера за клетъчен стрес в сравнение с тези на нискомаслена диета. Клетъчният стрес в това състояние се измерва чрез съотношението проинсулин/C-пептид. Чрез намаляване на нуждата от инсулин и подобряване на функцията на панкреаса кето диетата дава на организма много по-голям шанс за обратно развитие на болестта, изтъкват изследователите от Университета на Алабама в Бирмингам, Великобритания. Освен операциите за отслабване или загуба на десетки килограми от теглото досега няма начин за подобряване на функцията на бета-клетките.

За ендокринолозите това проучване е важно, защото за първи път показва не само че кръвната захар - глюкозата - пада, а също и че органът, който произвежда инсулин (панкреасът), започва да работи по-ефективно. Смята се, че това е знак, че се възстановява. Най-обнадеждаващо е, че дори малка промяна в процента на въглехидратите може да има ефект върху функцията на клетките, които произвеждат инсулин.Учените уточняват, че целта не е била отслабване, но имало и този ефект. За бета-клетките подобрението се случва независимо от загубата на тегло.

При приетия за здравословна мярка среден прием от 2000 калории дневно въпросните 9% се равняват на около 45 грама чисти въглехидрати.

Изследването подчертава, че мазнините трябва да са предимно ненаситени (зехтин, ядки, риба), а не само наситени (бекон, мас), за да се запази здравето на сърдечносъдовата система. Това омилостивява донякъде диетолозите, които възразяват най-остро срещу тежките животински мазнини, които по принцип носят по-висок риск от атеросклероза.

Въпреки добрата новина от проучването тя не е рецепта за лечение, нито дори медицински съвет. Съобщаването на резултати от научни проекти е с образоватебна цел. За всяка промяна в диетата и терапията човек трябва да се консултира с лекар.

Как би изглеждало едно условно меню за деня при силното ограничение за въглехидрати? Принципните правила са прости. При граница 9% няма място за хляб, ориз, картофи, сладкиши. Понеже режимът извежда вода от тялото, е критично да се пие поне 2 л вода - и да се следи храната да доставя достатъчно магнезий и калий.

ограниченията са възможни много комбинации, при това с достъпни храни. Например:

Закуска: 2 бъркани яйца с 30 г масло. Половин авокадо (богато на калий и фибри). Шепа рукола или друга зелена салата (почти нулеви въглехидрати). За повече мазнини може да се включи и междинна закуска - парче твърдо сирене.

Обяд: пилешка пържола от бут (с кожата за повече мазнини). Голяма салата от краставици, маруля и репички, овкусена обилно със зехтин екстра върджин и лимон. Около 30-40 г сурови орехи или лешници.

Вечеря: порция скумрия или сьомга на скара (може всяка мазна риба). Гарнитура от задушени броколи или карфиол с масло или малко настърган кашкавал отгоре. За десерт: 2-3 квадратчета черен шоколад (над 85% какао!) или няколко пресни малини, боровинки, ягоди - за антиоксиданти.