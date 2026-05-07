Спешна помощ София поема медицинското обезпечаване на "Джирото"

Прочутата колоездачна обиколка започва у нас. Снимка: Министерство на спорта

Спешна помощ София поема медицинското обезпечаване на Giro d'Italia 2026.

Спешните екипи току що пристигнаха в Слънчев бряг, където ще имат среща с италианските организатори, след което ще заминат за Несебър, от където утре ще стартира обиколката.

Спешна помощ София изпрати 4 тройни реанимационни екипа - лекар, медицинска сестра и шофьор, и 4 линейки + 1 резервна.

Отделно други 2-ма спешни лекари ще пътуват с италианските си колеги в 2-те пилотни коли, които ще съпровождат състезателите и при необходимост ще оказват медицинска помощ през прозорците на автомобилите.

При по-тежък инцидент, състезателят отпада от състезанието и ще бъде поет от екипите в линейките, които ще се движат след колоездачите.

Спешните медици преминаха специален инструктаж, като освен медицинските чанти, те ще разполагат и с допълни чанти с медикаменти и консумативи, изисквани от организаторите и не отразяващи се при допинг проби.

