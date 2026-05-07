Няма българи на заразения с хантавирус круизен кораб

Няма българи на борда на заразения с хантавирус круизен кораб

По информация на компанията, организирала круиза, на борда на кораба, засегнат от хантавирус, няма български граждани, съобщи Би Ти Ви.

Случаят предизвика международен отзвук, след като трима души починаха след заразяване с вируса, а останалите пътници са все още на борда под карантина.

На 1 април „Хондиус" отплава от Ушуая, Аржентина. Предполага се, че именно там част от пътниците са си предали заразата.

След като прави няколко спирки в Антарктика, на 11 април е обявена първата жертва – мъж. По-късно съпругата му също умира.

Това се случва, след като напуска кораба и опитва да се качи на самолет за Нидерландия. Заради влошеното ѝ здраве е свалена и почива в Южна Африка.

Ден по-късно корабът пристига край Кабо Верде, където прекарва три дни. След това е пренасочен към Тенерифе. Очаква се да пристигне там в събота.

„Един от нашите пътници почина внезапно снощи. Колкото и трагично да е, смятаме, че се дължи на естествени причини", казва капитанът на кораба.

Компанията до този момент не беше съобщила, че и други пътници са слезли от кораба. Властите в Южна Африка и Европа се опитват да проследят контактите на всички пътници



