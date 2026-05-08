Вирусологът проф. Радка Аргирова: Няма опасност от епидемия от хантавирус у нас

Няма опасност от епидемия от хантавирус у нас, тъй като освен аржентинския щам „Андес", заболяването не се предава от човек на човек. Въпреки това, инфекцията остава професионален риск за работещите на открито и в запрашена среда, коментира в Сливен вирусологът проф. д-р Радка Аргирова. Най-застрашени от заразяване са горските работници, земеделците и хората, заети в поддръжката на складове и стари постройки. Вирусът се пренася чрез гризачи, а инфектирането става най-често при вдишване на запрашен въздух, съдържащ остатъци от техните екскременти. Проф. Аргирова е категорична, че макар заболяването да е тежко за отделния индивид, липсва механизъм за масова епидемия.

"Недейте да мислите за епидемия. Няма условия за епидемия. Не може всички да погълнем замърсени храни или каквото е да е било, предмети някакви от такива животни. Това не е вирусът с капацитет да разгърне епидемия", заяви тя пред БНТ.

"Няма опасност. Имаме всички случаи на хантавирусни инфекции. По света има в порядъка на хиляди, по света, и у нас има такива случаи. Това са хора, които обикновено, те знаят обаче как да се пазят. Това са хора, които работят в горски, малко по-диви места. Например могат да бъдат ловци, могат да бъдат ветеринарни лекари или техници, които се занимават с диви животни, отглеждат, и в тази среда, която е съвсем дива, така не подлежи на никаква санитарна обработка, може да се случи, ако не спазват съответната хигиена, което е най-важното. Може да се случи такова заразяване", заяви проф. Аргирова.