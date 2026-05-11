Медицинският комплекс празнува рождения си ден под мотото: 14 години грижа, иновации и технологии в услуга на здравето

- Д-р Пелев, медицински комплекс „Софиямед“ отбеляза своята 14-та годишнина на 9-ти май. С какви нови постижения посрещате този празник и как се промени болницата през последната година?

- Посрещаме 14-тата си годишнина с гордост, но и с огромна отговорност. През изминалата година не просто поддържахме темпото, а направихме сериозни крачки в специализацията и технологичното надграждане. Разкрихме специализиран Център по хепатология. Грижата за здравето на черния дроб е критична област, в която нашите пациенти имат достъп до комплексна диагностика и съвременно лечение на едно място.

Това, което наистина дефинира изминалата година, е навлизането на изкуствения интелект (AI) в ежедневието ни. Закупихме последен модел компютърен томограф, оборудван с AI системи за висока прецизност на образа при минимално лъчение. Паралелно с това модернизирахме изцяло и нашия апарат за ядрено-магнитна томография (ЯМР). Той е със софтуерни функционалности, базирани на изкуствен интелект, което съкращава времето за изследване и ни дава диагностични възможности, които доскоро бяха бъдеще.

Част от технологичния ни арсенал в областта на неврохирургията също се разшири- разполагаме с последен модел системи за невронавигация при краниална и гръбначна хирургия, системи за невростимулация, за планиране на неврохирургичната интервенция, специализирана рентгенова система тип О-рамо, както и иновативнa апаратура за неинвазивно измерване и прецизно интерпретиране на мозъчната дейност по време на анестезия при неврохирургични операции. Така че изминалата година беше подчинена на тези технологични новости, които за България са вече реалност и се радваме, че можем да ги предложим на нашите пациенти, разбира се без компромис по отношение на лекарската експертиза, която остава основа на всяка прецизна диагностика и лечение. Макар да разполагаме с апаратура от последно поколение, водеща винаги е клиничната преценка и опитът на специалиста. В „Софиямед“ имаме привилегията да работят едни от най-изявените и доказани лекари в страната.

Към екипа ни се присъединиха и водещи германски неврохирурзи, начело с българският неврохирург д-р Петър Маджуров, който има над 40г. практика в Германия. А това е истинско признание за нас, за нивото и условията, които можем да предложим на колегите от Германия, така че да отговорим на техните очаквания и тези на пациентите.

Вярвам, че именно тази среща между върховите технологии и високата квалификация на нашия медицински екип е катализатор за развитието на иновациите – един динамичен процес, който може само да ни радва, защото е изцяло в полза на здравето и живота на хората, и развитието на здравеопазването у нас.

- Втората система за роботизирана хирургия DaVinci обаче е перлата в короната на болницата за тази годишнина. Как се вписва тя в общата визия?

Точно така, това е един голям подарък, който направихме на нашите пациенти и колеги, за да отговорим на нарастващата нужда, която има от подобен тип интервенции в лечебното заведение. Втората система DaVinciX е логичното продължение на нашата стратегия за минимално инвазивна медицина. Когато комбинираме прецизността на робота с диагностичната мощ на новия ни скенер и ЯМР с изкуствен интелект, ние затваряме цикъла на „умната медицина“. За пациента това означава едно – сигурност. Сигурност, че диагнозата е поставена с най-висока точност, и сигурност, че операцията ще бъде извършена по най-щадящия възможен начинoт високо квалифициран специалист и екип. Нашето мото „14 години Софиямед – Грижа, иновации и технологии в услуга на здравето“ отразява точно това единство.

- По повод празника стартирате и кампания с безплатни прегледи по над 14 специалности. Какво е Вашето послание към хората?

- Посланието ни е: не чакайте болката, за да потърсите лекаря. Профилактиката е най-висшата форма на грижа за здравето. С тези безплатни прегледи искаме да дадем възможност на хората да се консултират с водещите ни специалисти, да използват технологичните възможности на апаратурата, с която разполагаме и да получат насоки за своето здраве. Това е нашият подарък към пациентите ни – достъпна, висококачествена медицина. Реализираме тази кампания за 14-та поредна година, още от откриването на болницата през 2012г.

- Д-р Пелев, зад цялата тази високотехнологична апаратура и специализирани центрове обаче стои един голям екип. Какво бихте им казали в контекста на нарастващият кадрови дефицит в медицинския сектор не само у нас, но и в Европа и света.

- Към екипа ни изпитвам преди всичко огромно уважение, както и към всички колеги ангажирани в сектора. Предизвикателствата в контекста и на българската реалност са много, но ме радва, че ние продължаваме да привличаме водещи специалисти в екипа ни и в същото време стимулираме младите лекари като им предоставяне условия за специлизация и развитие в „Софиямед“ сматериална и технологичната обезпеченост,с която малко лечебни заведения у нас могат да се похвалят. Това е в основата да ни предпочитат и по-късно да останат в България. Така че правим всичко възможно да отговорим адекватно на съвременните предизвикателства в нашия сектор, надявам се успешно.

На колегите от екипа на „Софиямед“ искам да кажа едно голямо „Благодаря!“: Вие сте тези, които вдъхвате живот на технологиите. Без вашия професионализъм и най-модерният робот или скенер биха били просто машини. Благодаря Ви за търпението, за куража да внедряваме нови методи и за сърцето, което влагате в професията. За това, че превръщате „Софиямед“ в предпочитано лечебно заведение и академичен център, в който младите колеги намират път към науката, а утвърдените специалисти – поле за иновации. Вашата отговорност е гръбнака на нашия успех.Пожелавам Ви здраве, семейно щастие и никога да не губите любопитството си към науката. Продължавайте да лекувате с вдъхновение и да спасявате с увереност! Гордея се, че сме заедно в тази мисия вече 14 години!

А на нашите пациенти, партньори и приятели още по- голямо „Благодаря“, че толкова години ни се доверяват и вървим заедно. Вашето доверие е най-високата оценка за труда ни и основният двигател за нашето развитие.

- Можете ли да издадете какво пациентите на „Софиямед“ да очакват през новата 2026г. ?

- Бъдещето е в персонализираната медицина. Ще продължим да интегрираме изкуствения интелект, за да помагаме на лекарите ни да взимат още по-бързи и точни решения. Но колкото и да се дигитализираме, ще работим, както досега, за да отговорим на очакванията на нашите пациенти- за съвременна диагностика и лечение на световно ниво с грижа в пълния смисъл на думата.