Подмладява ли наистина червената светлина?

Тя завладява бързо уелнес индустрията, макар все още научните доказателства да са малко

След инжекциите за отслабване Холивуд има нова мания. Независимо дали става въпрос за красота, щастие или работоспособност изглежда решението винаги е терапия с червена светлина. Звезди като Мадона, Дженифър Анистън и Гуинет Полтроу се кълнат в нейния ефект и вече са я включили в рутинната грижа за своите тела.

Популярността на терапията толкова бързо расте през последните месеци, че Би Би Си нарече случващото се “зачервяване” на уелнес индустрията. Британската медия покани водещи английски специалисти да коментират нейните ефекти, както и хора с опит в използването ѝ. Сред тях е 32-годишната Кейт Маклеланд. Преди две години тя чупи врата си при падане на щанга по време на тренировка.

“Преминах през интензивна физиотерапия за травмата си”, разказва Маклеланд, която в един момент решава да подпомогне своето възстановяване чрез червена светлина. Започва да посещава център, в който се предлага терапия с такава. Процедурите в него напомнят много на тези в солариум. Лежи в продължение на 15 минути в капсула, излъчваща светлина с дължина на вълните 630–660 нанометра. Тя е

лесно абсорбираща се от тъканите

Затова се смята, че стимулира енергийните центрове на клетките и те по-добре се регенерират и функционират.

Маклеланд не само се възстановява бързо, но и започва отново да участва във фитнес състезания. Вярва, че точно процедурите с червена светлина са помогнали на нейните тъкани и мускули да заздравеят по-бързо. “Преди ми отнемаше седмица, за да се възстановя след състезание, а сега са достатъчни само няколко дни”, споделя Маклеланд. Тя вече е такъв фен на червената светлина, че има и LED маска за лице. Смята, че откакто я използва, кожата ѝ изглежда по-сияйна. Същото твърди и актрисата Дженифър Анистън.

Въпреки че има окуражаващи признаци, че терапията с червена светлина може да помогне в различни области - от подмладяване на кожата до мускулна болка, все още съществуващите проучвания по въпроса са доста малко, за да гарантират някаква категоричност, казва доктор Софи Уедърхед от Британската асоциация на дерматолозите. Тя обяснява, че има и редица други фактори освен дължината на вълните, които са от значение как светлината взаимодейства с тялото. Сред тях например са цвят и дебелина на кожата, коя част от него е подложена на облъчване. Важно е също какъв точно източник на светлина се използва и в каква обстановка.

“Купуването на скъпо устройство от интернет не е гаранция, че ще постигнете желаните резултати, казва проф. Глен Джефри, невролог от Юнивърсити колидж в Лондон. Неговите изследвания са показали, че близката инфрачервена светлина може да проникне през тялото и да достигне до по-дълбоки тъкани. Той обаче се съмнява, че предлаганите на пазара светещи легла са ефективни. Според него те нямат правилната комбинация от дължини на вълните, необходими за успешно стимулиране на клетките. Освен това е много трудно да се прецени от колко червена светлина се нуждае кожата, защото тя е различна при всеки.

Колегата му проф. Зубайр Ахмед от Университета в Бирмингам е съгласен с него, но допълва, че ако дължините на вълните и интензитетът са подходящи, леглата биха могли да бъдат добро средство за подмладяване на кожа, намаляване на възпаления и възстановяването на мускули.

По подобен начин действат и LED маските. При тях разнообразието е даже по-голямо в сравнение с леглата. Производителите им твърдят, че използването на червена светлина

стимулира производството на колаген и намалява бръчките

Някои излъчват и синя светлина, за която се смята, че помага при акне.

Сред набиращите популярност продукти са и инфрачервени сауни. Те използват светлина с по-дълги вълни от леглата и маските. Така, вместо да се насочват към електроцентралата на клетката, те ѝ въздействат основно чрез затопляне.

“Молекулите, които реагират на топлинен стрес, се енергизират. А това може да има множество ползи, включително намаляване на възпаления и почистване на увредени частици”, обяснява пред Би Би Си проф. Крис Минсън, физиолог от Университета на Орегон. А и изследвания са показали, че топлината е в състояние да помогне на сърдечно съдовата система, да облекчи сковаността на ставите и дори да подобри съня.

Елоиз Скинър, която преподава йога и пилатес в уелнес център в Лондон, използва инфрачервената светлина, за да увеличи ефекта на тренировките. “Моите клиенти я обожават. Инфрачервената светлина е по-целенасочена. Тя загрява телата им, а не само въздуха около тях. Така помага за по-бързото им затопляне. Те също така не се изтощават толкова бързо, колкото при нормална топлина”, посочва Скинър.

Въпреки че терапията с червена светлина обикновено се счита за безопасна, хора с кожни или автоимунни заболявания, с чувствителност към облъчване или които се лекуват за рак, трябва да се консултират със своя лекар, преди да се подлагат на нея, съветват експертите. Те препоръчват също

да не се прекалява с употребата ѝ,

както и стриктно да се следват указанията на производителя на използвания уред.

До момента няма клинични доказателства, които да подкрепят невероятните твърдения на индустрията за невероятните ползи от терапията с червена светлина, но това не означава, че такива няма да се появят в бъдеще, казва проф. Ахмед. Просто все още науката е на начален етап, докато модната вълна по нея е в настъпление.