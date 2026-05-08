Учени разработват ваксина срещу хантавирус

Международен екип от учени работи по създаването на ваксина срещу вируса, за който се подозира, че е причинил смъртта на трима души на круизен кораб в Атлантическия океан, съобщава Би Би Си.

Корабът „Хондиус" отплава от Аржентина миналия месец. На борда му бяха потвърдени три случая на хантавирус, който обикновено е разпространяван от гризачи. Има подозрения и за още заразени.

Професорът по химия Асел Сартбаева от Университета в Бат е част от екипа, в който участват експерти от САЩ и Южна Африка, работещи по разработването на ваксина.

„Създаването на ваксина би било чудесно, защото тогава ще можем да предотвратим случаите на тази болест или поне да смекчим наистина тежките последствия от инфекцията", каза тя.

Световната здравна организация съобщи, че потвърдените случаи на хантавирус, свързани с огнището на борда на круизния кораб „Хондиус", вече са пет, а още три случая остават подозрителни. Организацията предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани и нови заразени.

Произходът на епидемията все още е неизвестен и не е ясно дали са заразени и други, освен пътниците от кораба.

Една от трите жертви е холандка, която е напуснала круизния кораб „Хондиус", когато той е акостирал на остров Св. Елена на 24 април, и е пътувала до Южна Африка, където е починала два дни по-късно. Нейният съпруг е починал на борда на 11 април, но случаят му не е потвърден като случай на хантавирус. Третата жертва е германка - също все още не е потвърден случай.

Предаването на хантавируса между хора е рядко, а както СЗО, така и Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство са заявили, че рискът за обществеността е нисък. Няма специфично лечение за инфекции с хантавирус, но ранната медицинска помощ може да подобри шансовете за оцеляване.

Препоръчваните грижи могат да включват кислородна терапия, механична вентилация и дори диализа, а пациентите с тежки симптоми може да се нуждаят от интензивно лечение.

В момента много ваксини могат да се транспортират само при температури под нулата, но професор Сартбаева и екипът ѝ, които са започнали работа по настоящата ваксина още преди избухването на епидемията на кораба „Хондиус", искат да променят това с помощта на метод, наречен "енсиликация".

„Това е нова технология, която разработвам в рамките на моя екип вече повече от 15 години. Енсиликацията е нов, революционен метод за обгръщане на ваксините с много тънки слоеве от неорганичен материал, за да ги направим термично стабилни. Така че това, което правим, е че нашата група в Бат работи с други две групи – едната в Тексас, която е разработила антигена срещу хантавируса, и група в Южна Африка с компанията „Африген". Ние добавяме термична стабилизация към нея, за да направим ваксината устойчива на температурни промени, така че да можем да я доставяме. Например, с дронове", обяснява проф. Сартбаева.