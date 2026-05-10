Д-р Гергана Николова: Какви лични данни има в снимките на памперси?

Гергана Николова КАДЪР: NOVA

Имате огромно желание да се обадите на своя личен лекар или на който и да е лекар специалист, защото имате някакъв проблем и нещо в изследванията, което ви притеснява и искате да комуникирате с него. Нещо, което в България съществува и ние го ползваме - и пациентите и лекарите. Сега се оказва, че към този момент това вече не е законно. 

Това каза по Би Ти Ви общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова по отношение на нова наредба, която въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с личните лекари. Според нея това създава допълнителна административна тежест.

Много ми е странно какво ще търсят киберпрестъпниците в снимките, които получавам с пълни памперси на деца от родителите, каза още д-р Николова.  Според нея презумпцията била, че не могли да получават изследвания, защото нямали сигурни канали чрез социалните мрежил.

Не можели да защитят личните данни. Какви лични данни крият пелените, пита риторично тя.  

Това са неща, които към този момент са съществували. Сега се създават правила, с които, за да можете да ползвате въпросната медицинска помощ от разстояние, първо трябва да сте изявили такова желание пред лекаря, който ще използвате. Трябва да дойдете до кабинета и да подпишете, че сте съгласни да използвате тази услуга занапред изобщо. След което има много сложна система, чрез която трябва да се идентифицирате, че сте точно вие, каза още тя. 

