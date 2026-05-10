Проф. Андрей Чорбанов: Няма повод за страх от нова глобална пандемия

Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това каза пред Нова тв ръководителят на департамент „Имунология" в БАН и бивш депутат проф. Андрей Чорбанов.

По думите му заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията.

Проф. Чорбанов обясни, че огромният брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек – чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е „Андес", разпространен в Латинска Америка (Чили и Аржентина), който има рядката способност да се предава и от човек на човек.

„Инкубационният период на вируса е много дълъг – от една до осем седмици. Иначе казано, вие може да сте посетили едно място, да сте имали контакт, и да са се качили болни на кораба", обясни имунологът.

Специалистът е категоричен, че масова епидемия е малко вероятна. Щамът „Андес" действително протича като тежко белодробно заболяване и има много висока смъртност – между 30% и 60%. Въпреки това, механизмът му на разпространение е силно ограничен.

„Този пряк контакт не е от автобусен тип. Разбирайте, в автобуса, ако има един човек болен от грип, всички ще се разболеят. Тук трябва доста интимен контакт. Хора, които живеят заедно, имат близък физически контакт, хранят се заедно. Никога не съм си позволявал да плаша хората с неща, които са в рамките на теорията", успокои проф. Чорбанов.

Имунологът подчерта, че за България в момента далеч по-притеснително е разпространението на морбили. Въпреки че ваксината е задължителна, изключително ефективна и дава имунитет за цял живот, пропуските в имунизационния календар водят до нови огнища.

„Аз лично познавам родители, които убеждават по някакъв начин близки лекари да им издадат фалшиви документи, че децата са имунизирани. В някои райони, особено сред малцинствата, просто има невероятно голям брой пропуски в тези ваксинации", сподели професорът. Според него провалът на комуникацията около COVID ваксините е накарал много скептици да направят тежкия избор да не ваксинират децата си дори с доказани от десетилетия препарати.