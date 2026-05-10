Задава ли се нова глобална пандемия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо осем случая, включително три смъртни, са свързани с хантавирус – рядък, но опасен вирус, пренасян от гризачи, огнището на борда на круизния кораб „Ем Ви Хондиус" в Атлантическия океан е още активно. Ситуацията предизвика тревога и сравнения с пандемията от COVID-19.

Здравните власти в няколко държави вече проследяват контактите на заразените пътници и се опитват да ограничат разпространението на вируса. Въпреки това експертите подчертават, че ситуацията не прилича на COVID-19 – както заради самия тип вирус, така и заради мерките за ограничаването му.

„Макар това да е сериозен инцидент, Световната здравна организация (СЗО) оценява риска за общественото здраве като нисък", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус по време на брифинг на 7 май.

След като корабът остана блокиран край бреговете на Кабо Верде, испанското правителство обяви, че ще приеме плавателния съд. „Ем Ви Хондиус" акостира в Тенерифе на 10 май.

Американските граждани на борда бяха посрещнати от екип на Центрове за контрол и превенция на заболяванията и транспортирани до Националното карантинно звено в Омаха, Небраска.

Междувременно здравните власти се опитват да установят как ултраредкият вирус е попаднал на борда на луксозния круизен кораб и как се е разпространил сред пасажерите.

Хантавирусите представляват група зоонозни вируси, които могат да причинят тежки заболявания и смърт при хората. Те не са нови, но огнищата им са изключително редки, обяснява д-р Карла Макуилямс от клиниката в Кливланд, Флорида. Според специалистите щамът, свързан с настоящото огнище, е още по-необичаен.

Огнището на „Ем Ви Хондиус"

На 4 май СЗО потвърди клъстер от случаи на хантавирус на борда на „Ем Ви Хондиус". От близо 150 души на кораба досега са установени осем предполагаеми или потвърдени случая, включително три смъртни. Разследва се и потенциален случай, свързан с круиза, на остров Тристан да Куня. Трима от заразените вече са евакуирани в Нидерландия. Един пациент е в критично състояние и се лекува в интензивно отделение в Южна Африка, където на 2 май лабораторни тестове за първи път потвърждават наличието на хантавирус. Потвърден е и случай в Швейцария при мъж, напуснал круиза преди официалното откриване на огнището, пише Today.

Корабът отплава от Ушуая, Аржентина, на 1 април и посещава Антарктида и няколко отдалечени острова в Южния Атлантик. Първите симптоми сред пътниците се появяват в средата на април край остров Света Елена, когато умира и първият заразен. На 24 април около 30 пасажери, включително осем американци, слизат на остров Света Елена – около седмица преди официалното откриване на вируса. Властите в щатите Джорджия, Аризона, Калифорния, Тексас и Вирджиния вече наблюдават хора, напуснали круиза по-рано и завърнали се в САЩ. До момента никой от тях не проявява симптоми.

Останалите американски граждани на борда са поставени под карантина и наблюдение в Небраска.

Има ли риск за обществото?

Специалистите подчертават, че макар хантавирусът да е опасен, обществото няма причина за паника.

Според СЗО рискът за световното население остава нисък. На 7 май Центърът за контрол и превенция на заболяванията също заяви, че рискът за американската общественост е „изключително нисък".

„Това не е ситуация като COVID. Очаквам случаите да бъдат овладени", казва проф. Дебинк.

Симптоми на хантавируса

Щамът Andes причинява тежко заболяване, известно като хантавирусен белодробен синдром (HPS).

Инкубационният период може да продължи от една до осем седмици.

Първите симптоми включват:

висока температура;

втрисане;

умора;

мускулни болки;

главоболие;

диария, повръщане и коремни болки.

След няколко дни заболяването може да премине в:

силна кашлица;

затруднено дишане;

наличие на течност в белите дробове;

дихателна недостатъчност.

Смъртността при белодробния синдром достига между 30 и 40 процента. Специфично лечение засега няма, а терапията е основно поддържаща.

Може ли да се стигне до нова пандемия?

Експертите са категорични, че вероятността хантавирусът да предизвика пандемия като COVID-19 е изключително малка.

За разлика от SARS-CoV-2, който се разпространява лесно по въздушно-капков път, Andes вирусът не се предава ефективно между хората.

„Бих бил изключително изненадан, ако това прерасне в пандемия", казва проф. Дебинк.

СЗО очаква огнището да остане ограничено и овладяно чрез карантина, проследяване на контактите и изолация на заразените.