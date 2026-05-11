Доц. Вълков: Опасенията от нова пандемия са напълно неоснователни

Опасенията от нова пандемия, подобна на COVID-19, са напълно неоснователни. Това заяви доц. д-р Трифон Вълков от СБАЛИБП „Проф. Иван Киров" пред БНТ.

„Такъв сценарий по никакъв начин не може да се случи. Това е абсолютно изключено и причината е в самата природа и биология на двата вируса. Те са абсолютно несравними един с друг. Хантавирусите не са ново заболяване и медицината разполага с достатъчно информация за тях", каза още той.

Хантавирусите са описани още през 1943 година. Това не е нова инфекция и няма потенциала за масово разпространение, какъвто имат други респираторни вируси, каза специалистът. По думите му, конкретният вариант на вируса, установен сред пасажерите, е единственият, за който има данни, че може да се предава между хора, но само при изключително близък контакт.

„Тук говорим за изключително плътен и много близък контакт – между съпрузи, родители и деца, когато има обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространяват коронавирусът, грипът или морбили", поясни доц. Вълков. Той обясни, че основният източник на заразата остават мишките.

„Най-добрият начин за разпространение на тази инфекция е при контакт с биологични секрети от тези гризачи – урина, фекалии или слюнка. Това може да стане чрез замърсени храни, вода или предмети", уточни той.

Според специалиста заболяването може да протече изключително тежко, особено при развитие на т.нар. кардиопулмонален синдром.

„Този вариант е в състояние да генерира най-тежката клинична форма – така наречения кардиопулмонален синдром. Това е най-тежката и бързо развиваща се форма на дихателна недостатъчност, която може да доведе до фатален край само за часове или дни", предупреди доц. Вълков.

„Висока температура, силни мускулни и ставни болки, главоболие, гадене, повръщане, болки в корема и диария – това са първите симптоми. Те трудно могат да бъдат свързани с хантавирус, ако не се мисли в тази посока", обясни той.

Доц. Вълков припомни, че карантинните мерки и проследяването на контактните лица вече са доказали ефективността си при предишни огнища на заболяването, включително по време на епидемията в Аржентина през 2018 година.

Той беше категоричен и че преболедувалите изграждат траен имунитет.

„Не говорим за безсимптомно носителство. Веднъж преболедувал, човек се излекува дефинитивно и изгражда продължителен имунитет", посочи инфекционистът.

В края на разговора специалистът насочи вниманието към друга тревожна тенденция у нас – увеличаващите се случаи на морбили.

„Това, което наистина ме притеснява, не е хантавирусът, който е на километри от нас, а че продължават да растат случаите на морбили в страната", предупреди той.



