Общинската болница в Карлово остава без детски лекари

Поредна общинска болница е изправена пред риск да остане без детско здравеопазване. Две отделения в МБАЛ „Д-р Киро Попов" са заплашени от закриване заради недостиг на медицински персонал, съобщава bTV.

Проблемът не е нов. Още преди година в болницата бяха прекратени ражданията, след като педиатрите отказаха да консултират недоносени бебета заради прекомерното натоварване. Лечебното заведение обслужва около 65 000 души от общините Карлово и Сопот, а за много от тях пътуването до Пловдив за лечение е трудно и скъпо.

Ситуацията в детското отделение е критична. По време на дежурство един лекар понякога се грижи за 11 деца. След седмица в отделението ще останат само трима медици.

„Това, което като регламентиран стандарт се изисква за педиатрия, е минимум 6 души – поне 4 със специалност и двама без специалност. Абсолютно не отговаряме на тези критерии", обяснява д-р Нася Димитрова, началник на детското отделение.

Тежко е положението и в инфекциозното отделение. „Работя тук от около 40 години. От 4 години съм пенсионер. И в момента се притеснявам за бъдещето на отделението. Не бих искала, ако с мен има здравословен проблем, това да прекъсне дейността на отделението и жителите на общината да бъдат лишени от болнична помощ", казва началникът му д-р Анета Милушева.

Лекарите признават, че натоварването вече е непосилно. „Натоварването е изключително голямо. За тази година и половина е невъзможно нито да се вземе болничен адекватно, нито отпуска, нито какъвто и да е проблем вкъщи. Всички имаме деца и семейства", допълва д-р Димитрова.

Заради недостига на кадри медиците отказват да поемат извънредни дежурства, а това поставя под въпрос бъдещето на отделенията. За жителите на региона евентуалното им затваряне би означавало лечение единствено в Пловдив – разход, който мнозина трудно могат да си позволят.

Подобно на много други общински болници, лечебното заведение в Карлово изпитва сериозни трудности да привлича нови лекари. Управителят Даниел Пранджев твърди, че предлага едни от най-високите възнаграждения сред общинските болници. По думите му преди седмица са проведени разговори с шестима кандидати, но без резултат, въпреки че общината осигурява апартамент и е готова да поеме транспортните разходи на бъдещи лекари, които не желаят да се установят постоянно в града.

В същото време началникът на детското отделение посочва, че заплатата му е 1585 евро. Медицински служители от болницата обаче твърдят, че подобни условия не са били предложени на тяхна колежка, която вече е напуснала.