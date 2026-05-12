Тръмп минава годишния си здравен преглед на 26 май

Американският президент Доналд Тръмп ще премине годишния си медицински преглед, включващ и стоматологични изследвания, на 26 май, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом от снощи.

Държавният глава, който на 14 юни ще чества 80-годишния си юбилей, ще направи това в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд".

На неговата възраст здравословното му състояние е в центъра на общественото внимание. Откакто встъпи в длъжност за втория си мандат като президент през януари миналата година, той поддържа натоварена програма, посочва Ройтерс, допълвайки, че Тръмп има и чести голф уикенди в именията си в щатите Флорида и Вирджиния, пише БТА.

Президентът каза, че е "преминал ядрено-магнитен резонанс по време на посещението си през октомври в "Уолтър Рийд“, за да се изключат "сърдечно-съдови“ проблеми, и отбеляза, че процедурата "не е показала никакви аномалии“. По-късно той заяви, че съжалява за публичното изнасяне на резултатите от ЯМР, защото те са довели до спекулации относно здравето му.

Съвсем наскоро снимки, "показващи синини и обезцветяване“ по ръцете му, повдигнаха допълнителни въпроси.

Белият дом заяви, че Тръмп ще използва прегледа и за да се срещне с военнослужещи и персонал във военномедицинския център.