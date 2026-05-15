ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението през Кресна

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22831161 www.24chasa.bg

Очаквайте в „Докторе, кажи!“: Отокът, който не е алергия и може да бъде фатален

1480
Проф. д-р Мария Стаевска Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Събуждате се с подуто лице, устни или ръка. Първата мисъл е: алергия. Първото действие: антихистамин. Но какво става, ако отокът не минава? Ако няма обрив, няма сърбеж, а подуването „пълзи“ бавно и не се повлиява от стандартните лекарства?

В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи!“ говорим за едно рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние – наследствения ангиоедем. Болест, която често изглежда като нещо познато и банално, но може да остане неразпозната с години. А когато отокът засегне ларинкса, всяка минута има значение.

Наш гост е проф. д-р Мария Стаевска - един от водещите специалисти по клинична алергология у нас, заместник-председател на Българското дружество по алергология и основател на Асоциация „Ангиоедем, уртикария и астма“.

В епизода ще чуете:

  • как да различим алергичния оток от опасния ангиоедем;
  • защо антихистамините и кортикостероидите невинаги помагат;
  • кои симптоми трябва да „светнат червената лампа“;
  • защо повтарящи се отоци без обрив и сърбеж не бива да се пренебрегват;
  • как се поставя диагнозата и защо тя може да спаси живот;
  • какво трябва да знаят пациентите, близките им и лекарите в спешна помощ.

Това е разговор за онези сигнали на тялото, които изглеждат познати, но понякога крият съвсем различна диагноза. И за това защо информираността може да бъде буквално животоспасяваща.

Гледайте епизода на 18 май 2026:

Вижте предишния епизод и не пропускайте новия!

Още здравни новини вижте тук
Проф. д-р Мария Стаевска
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание