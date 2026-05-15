Очаквайте в „Докторе, кажи!“: Отокът, който не е алергия и може да бъде фатален

Събуждате се с подуто лице, устни или ръка. Първата мисъл е: алергия. Първото действие: антихистамин. Но какво става, ако отокът не минава? Ако няма обрив, няма сърбеж, а подуването „пълзи“ бавно и не се повлиява от стандартните лекарства?

В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи!“ говорим за едно рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние – наследствения ангиоедем. Болест, която често изглежда като нещо познато и банално, но може да остане неразпозната с години. А когато отокът засегне ларинкса, всяка минута има значение.

Наш гост е проф. д-р Мария Стаевска - един от водещите специалисти по клинична алергология у нас, заместник-председател на Българското дружество по алергология и основател на Асоциация „Ангиоедем, уртикария и астма“.

В епизода ще чуете:

как да различим алергичния оток от опасния ангиоедем;

защо антихистамините и кортикостероидите невинаги помагат;

кои симптоми трябва да „светнат червената лампа“;

защо повтарящи се отоци без обрив и сърбеж не бива да се пренебрегват;

как се поставя диагнозата и защо тя може да спаси живот;

какво трябва да знаят пациентите, близките им и лекарите в спешна помощ.

Това е разговор за онези сигнали на тялото, които изглеждат познати, но понякога крият съвсем различна диагноза. И за това защо информираността може да бъде буквално животоспасяваща.

Гледайте епизода на 18 май 2026:

