ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България в идеалния тим на полското п...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22832583 www.24chasa.bg

СЗО: Няма признаци за по-широко разпространение на хантавирус

952
Тедрос Аданом Гебрейесус Снимка: Екс/ @DrTedros

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус увери, че на този етап няма признаци за по-широко разпространение на хантавирус, но въпреки това той не изключи появата на нови случаи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"На този етап няма признаци за началото на по-широко разпространение, но ситуацията, разбира се, може да се промени и предвид дългия инкубационен период на вируса е възможно през идните дни да се появят нови случаи", посочи Гебрейесус пред репортери в Мадрид на пресконференция с испанския министър-председател Педро Санчес.

"Нашата работа обаче не е приключила", предупреди генералният директор, цитиран от Франс прес. Той отстоя решението си да координира операцията по евакуация на екипажа на круизния кораб "Хондиус" на Канарските острови.

"Светът няма нужда от още егоизъм, нито от още страх", подчерта Гебрейесус.

"През последните няколко дни чухме въпросите на много общественици, които се питаха защо африканската държава Кабо Верде не е позволила операцията по евакуация да се състои на нейна територия", посочи генералният директор в препратка към ръководителят на правителството на Канарските острови, автономна област на Испания.

"Но за нас беше ясно, че не става въпрос за това, истинският проблем беше друг. Защо не помагаме на тези, които наистина имат нужда от помощ, ако имаме средствата да го сторим?", допълни Гебрейесус.

Още здравни новини вижте тук
Тедрос Аданом Гебрейесус Снимка: Екс/ @DrTedros

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)