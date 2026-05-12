СЗО: Няма признаци за по-широко разпространение на хантавирус

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус увери, че на този етап няма признаци за по-широко разпространение на хантавирус, но въпреки това той не изключи появата на нови случаи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"На този етап няма признаци за началото на по-широко разпространение, но ситуацията, разбира се, може да се промени и предвид дългия инкубационен период на вируса е възможно през идните дни да се появят нови случаи", посочи Гебрейесус пред репортери в Мадрид на пресконференция с испанския министър-председател Педро Санчес.

"Нашата работа обаче не е приключила", предупреди генералният директор, цитиран от Франс прес. Той отстоя решението си да координира операцията по евакуация на екипажа на круизния кораб "Хондиус" на Канарските острови.

"Светът няма нужда от още егоизъм, нито от още страх", подчерта Гебрейесус.

"През последните няколко дни чухме въпросите на много общественици, които се питаха защо африканската държава Кабо Верде не е позволила операцията по евакуация да се състои на нейна територия", посочи генералният директор в препратка към ръководителят на правителството на Канарските острови, автономна област на Испания.

"Но за нас беше ясно, че не става въпрос за това, истинският проблем беше друг. Защо не помагаме на тези, които наистина имат нужда от помощ, ако имаме средствата да го сторим?", допълни Гебрейесус.