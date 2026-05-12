ВМА отдаде почит на медицинските сестри

Военномедицинска академия (ВМА) отбеляза Международния ден на сестринството с молебен за православния здравен служител, който беше отслужен в храм-паметника „Св. Александър Невски" от Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

В събитието участваха министърът на здравеопазването, представители на ръководството на ВМА, медицински сестри и здравни специалисти, които заедно отправиха молитва за здраве, сили и благословение към всички, посветили живота си на грижата за пациентите. Сред присъстващите бяха още директори и медицински сестри на едни от най-големите столични болници, сред които УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов", УМБАЛ „Св. Иван Рилски" и СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Специалистите по здравни грижи са сърцето и душата на всяка болница. Техният труд е изключително отговорен, изтощителен и свързан с огромно психическо и емоционално натоварване. Въпреки това, нашите момичета и момчета работят с отдаденост и всеотдайност, защото за тях това не е просто професия, а призвание. Не всеки е роден за тази мисия. Ние сме в дълг към тях. Напоследък все по-често се говори за обособяването на професията като такава с особен статут и те напълно го заслужават. Нашият труд е съвместен, но именно специалистите по здравни грижи са хората, които ежедневно дават на пациентите грижа, състрадание, човешко отношение и топлота. Те са до болните във всеки труден момент. Освен професионалисти, те са и майки, съпруги, домакини – хора, които след дълги и тежки дежурства се връщат към своите семейни отговорности. Можете да си представите на какъв стрес са подложени всеки ден и всяка нощ. Затова им пожелавам здраве, кураж и да бъдат горди с това, което правят, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Той подчерта още, че усилията на ВМА са насочени към изграждането и задържането на собствени кадри чрез стипендии, обучение и подкрепа за професионалното им развитие.

Медицинските сестри, медицинските братя и лекарите са на първа линия в битката за човешкото здраве и живот. Зад успешното водене на тази битка стоят човещината и вярата, безрезервната и всеотдайна грижа за човека. Медиците са работници на Бога, който е лекар на човешките души и тела – и за здравето на човека, но и затова да се вдъхне доверие у страдащия човек, че Бог присъства в света чрез добротата и добродетелта на тези хора, които по призвание се грижат за нашето здраве и живот, каза от своя страна Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски.

Благодаря Ви за неуморната работа, за силата да бъдете опора, да вдъхвате кураж и да дарявате надежда. Вярвам, че с последователни усилия и споделена визия ще успеем да повишим авторитета на сестринската професия и да подобрим условията и възможностите за развитието Ви в България, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По инициатива на ВМА молебени бяха отслужени и в храмовете в останалите градове в страната, където има военни болници. Така, в деня на професионалния празник, беше изразена признателност към труда, всеотдайността и хуманността на медицинските сестри и здравните специалисти.