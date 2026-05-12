Още не било ясно дали хантавирусът от огнището в круизния кораб е мутирал

Френският министър на здравеопазването Стефани Рист заяви днес, че някои подробности относно хантавируса от огнището в круизния кораб „Хондиус" не са известни, включително дали той е мутирал, въпреки че по думите ѝ официалните представители са „доста успокоени", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Има неща [...], които не знаем за този вирус", каза Рист в изказване във френското Национално събрание. „Все още не разполагаме с пълната секвенция на вируса, която да ни позволи да кажем със сигурност днес, въпреки че към момента сме доста успокоени, не можем да кажем със сигурност, че този вирус още не е мутирал", добави тя.