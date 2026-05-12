Лекарският съюз: Забавянето на скрининга струва човешки животи

Забавянето на скрининга не е административен акт – то струва човешки животи. БЛС изразява категоричното си възмущение от факта, че в последния момент - във времето, в което се обявяваше новият кабинет и съответно новият министър на здравеопазването - за обществено обсъждане бяха публикувани две ключови национални скринингови програми: за рак на маточната шийка и за рак на дебелото черво. Това е пореден опит за подмяна на ключови за общественото здраве национални скринингови програми чрез непрозрачни и несъстоятелни аргументи. Това заявяват от Българския лекарски съюз в позиция.

Преди близо три месеца, с встъпването на служебния кабинет в длъжност, изработените и предложените от експертния съвет и приети от Министерски съвет програми за скрининг на колоректален рак и рак на маточната шийка за периода 2025–2030 г. бяха спрени под предлог за „високи цени" на тестовете. Вместо обаче да се търсят възможности за по-ниски цени, буквално часове преди мандата на това ръководство на Здравното ведомството да приключи, оттам предложиха нови програми с непроменени ценови параметри. Факт, който поставя под съмнение декларираният мотив за спиране на изпълнението на програмите.

В новите предложения се препотвърждава избора на количествен FIT тест за рак на дебелото черво и се отхвърлят бързите качествени тестове, с което на практика се опровергават първоначалните твърдения, че двата метода са взаимозаменяеми.

Паралелно с това се предлага съществена промяна и в методологията на скрининга за рак на маточната шийка чрез ограничаване на самопробовземането само до определени случаи. Игнорирани са множество научни и валидирани аргументи, включително препоръки на СЗО и IARC, предоставени от БЛС. В този скрининг е заложено и използването на HPV ДНК тест с 14 онкогенотипа без условието за стратификация на риска – в противоречие с доказано най-разходоефективния модел според европейските и световните ръководства. Това създава реален риск от неефективно триажиране и отваря възможност за въвеждане на конкретни пазарни решения без достатъчна медицинска обосновка.

В новите програми се предлага координацията да бъде поверена на структура с участие на НПО-та, без да са налице ясни критерии за подбор. Това поражда основателни опасения за липсата на контрол, компромисът с качеството и рискът при управлението на чувствителни здравни данни.

Недопустимо е вече разработени и одобрени от експертните съвети и приети от Министерски съвет програми, да бъдат спирани с едни аргументи, а впоследствие да се предлагат решения, които не отстраняват посочените проблеми.

Всеки пропуснат месец означава пропуснати възможности за ранна диагностика и по-тежки последици за пациентите. Всяко отклонение от утвърдените експертни алгоритми поставя под риск качеството и ефективността на медицинската помощ.

Затова се обръщаме към новото ръководство на Министерство на здравеопазването в лицето на министър Катя Ивкова и призоваваме вече приетите от Министерски съвет програми и алгоритми за скрининг на колоректален рак и рак на маточната шийка за периода 2025–2030 г. да бъдат стартирани в най-кратки срокове, разбира се предприемайки всички необходими мерки за оптимизиране на финансовата рамка и ефективното и прозрачно разходване на публичните средства.