Безплатни кардиологични прегледи в ИСУЛ на 14 и 15 май

Безплатни кардиологични прегледи организира на 14 и 15 май 2026 г. Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" по повод Световния ден за борба с артериалната хипертония. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват в кабинет 206 между 12:30 и 17:00 часа, след предварително записване на тел. 02 9432 332 (до 14:00 часа). Те ще включват измерване на кръвното налягане и оценка на сърдечно-съдовия риск. При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания.

Тази година акцентът на инициативата е върху резистентната хипертония (такава, която трудно се поддава на контрол) и скритата хипертония (нормално кръвно налягане при измерване от лекар и високи стойности, когато се измерва у дома). Освен това ще бъдат консултирани и пациенти с:

- Новорегистрирана хипертония

- Неконтролирана хипертония (хора, които периодично имат повишено кръвно, но не вземат медикаменти за него)

- Рискови фактори за развитие на хипертония (тютюнопушене, обездвижване, затлъстяване, хипергликемия).

При около 20% от пациентите с хипертония тя е резистентна. Резистентната хипертония може да няма никакви симптоми в продължение на месеци или години, но да причини инфаркт, инсулт, увреждане на зрението и бъбреците. Някои хора имат псевдорезистентна (привидно резистентна) хипертония, която е причинена от други фактори, като например противоречащи си лекарства или хипертония на бялата престилка (високо кръвно налягане само в лекарския кабинет). Точната диагноза може да постави само опитен специалист.

Скритата (маскирана) хипертония е състояние, при което кръвното налягане е нормално при измерване в лекарския кабинет, но високо (\(>140/90 \text{ mmHg}\)) в домашна среда или в ежедневието. Тя е опасна, тъй като често остава недиагностицирана, повишавайки сърдечносъдовия риск. Диагнозата се поставя чрез 24-часов холтер (преносимо устройство, което непрекъснато следи и записва сърдечната дейност). По различни данни засяга между 10 и 15% от здравите хора на средна възраст и може да бъде напълно безсимптомна. Обикновено е свързана с вредни навици като тютюнопушене, консумация на солени храни и алкохол, както и с наследственост.

Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", под ръководството на чл. кор. проф. д-р Асен Гудев, освен с опитни специалисти (над 30% от спешните кардиологични случаи в София минават от тук), разполага и с най-съвременната апаратура за диагностика и оценка на сърдечносъдовите заболявания.