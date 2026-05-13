“Дни на здравето в Дома на здравето”: За първи път в Павел баня здравен форум събира най-изтъкнатите имена от съвременната медицина

“Домът на здравето” на Павел баня организира мащабен здравен форум - “Дни на здравето” събира най-изтъкнатите имена в сферата на лечението, духовния баланс и превенцията

За първи път в курортния град Павел баня се организира мащабният специализиран форум “Дни на здравето в Дома на здравето”. Домакин на събитието е награденият за най-добър петзвезден луксозен Медикъл и СПА хотел на България за 2025 г. - Гранд Резорт Павел баня. От 11 до 14 юни утвърдени специалисти и доказани имена от съвременната медицина и интегралния подход към здравето ще проведат серия от лекции, консултации и прегледи за всички гости на Дома на здравето на Павел баня. Това е не просто поредния здравен форум - това е преживяване, посветено на цялостния баланс между тяло, ум и вътрешна хармония, споделят организаторите.

Участие във форума ще вземат: д-р Людмила Емилова (специалист по вътрешни болести, ревматология и кардиология), д-р Неделя Щонова (лекар специалист, невролог и автор на тв предаването “Светът на здравето”), д-р Гергана Манолова (дерматолог и специалист по естетична хирургия) и д-р Тодорка Иванова (специалист по физикална рехабилитация и нутриционист).

В консултациите ще участват и специалистите на петзвездния хотел - Христо Тодоров (физиотерапевт и лекар на световните вицешампиони от националния отбор по волейбол) и Галина Стефанова (СПА мениджър на Гранд Резорт Павел баня). Участие в “Дни на здравето в Дома на здравето” ще вземе и родовият терапевт Аида Марковска.

“Водени от разбирането, че грижата за тялото и сетивата са ключово важни в динамичното ни ежедневие, екипът ни събира на едно място едни от най-добрите специалисти в сферата на лечението и духовното здраве. Мисията ни е да затвърдим важността на интегралния подход към здравето, превенцията на тялото ни и цялостния биохакинг процес за дълголетие, съчетаващ природни дадености и модерни терапии. В основата на тази концепция стои и професионализма на нашите физиотерапевти, които активно работят за въвеждане на най-новите световни тенденции в сферата на здравето и дълголетието. Стремежът ни е да развиваме непрекъснато богатото ни разнообразие от процедури, медицински програми и подходи за лечение”, споделя финансовият директор и собственик на Дома на Здравето Красимира Тодорова.

По думите й Гранд Резорт Павел Баня е единственият и най-голям петзвезден хотел в Долината на розите, който съчетава моредните и иновативни техники за лечение с естествените природни фактори - лековита минерална вода, чист въздух, слънцегреене и енергията на мястото.

Ендосфера - новата сензация в лечението

По време на специализирания здравен форум гостите на хотела ще се запознаят отблизо и с комбинацията от съвременна апаратура и холистични продукти за красота и здраве, голяма част от които са ексклузивно произведени за Гранд Резорт Павел Баня. Сред последните нововъведенията е и модерният апарат за ендосферна терапия. Основните направления във физиотерапията са лимфодренажът и грижата за дълголетието. Хотелът предлага разнообразни процедури за стимулиране на лимфната система - ръчни масажи, апаратни лимфодренажни терапии и антицелулитни пакети.

По този начин съчетавайки традиция, природни ресурси и иновации, комплексът утвърждава позицията си като модерен център за възстановяване, превенция, профилактика и постигане на по-добро качество на живот.

“Това е покана да забавиш темпото, да се вслушаш, да се върнеш към себе си - по нов начин, да се рестартираш!”, апелират организаторите.

Резервации могат да се правят на сайта на хотела или директно на тел. +359878200800