Кожата се лющи и сърби жестоко - д-р Делева от Пловдив посочва причините

При по-тежки случаи се напуква и когато сърбежът стигне до болка, трябва да се потърси специалист, съветва дерматологът д-р Гергана Делева

Всяка вечер започва силен сърбеж по краката, който на моменти е влудяващ. Няма сън, има голям дискомфорт.

"Най-честата причина е суха кожа. Това е често срещан проблем, който може да засегне хора от всички възрасти. Тя се проявява с усещане за опънатост, лющене и сърбеж. Може да причини дискомфорт и да влоши качеството на живот, ако не се полагат правилни грижи", обяснява пред "24 часа" д-р Гергана Делева, специалист по кожни и венерически болести в ДКЦ II в Пловдив.

В практиката си тя се е натъквала на много такива случаи.

По думите й кожата има естествена защитна бариера, която предпазва от външни влияния като студ, вятър и замърсяване. Когато тази бариера се наруши, тя губи повече вода и става суха. Най-горният слой съдържа вещества, които помагат за задържането на водата. Ако количеството им намалее, кожата става по-груба и чувствителна", разяснява д-р Делева.

Факторите, които допринасят за тази поява са външни и вътрешни. Към първите се числят студено и сухо време, често къпане с гореща вода, използване на агресивни сапуни, прекомерно излагане на слънце. Към вътрешните фактори се прибавят напредване на възрастта, генетична предразположеност, атопичен дерматит и други кожни проблеми, а също и заболявания като диабет и щитовидна жлеза.

"Сухата кожа е опъната, лющи се, сърби, зачервява се, напуква се при по-тежки случаи. Грижите изискват използване на подходящи продукти, съдържащи урея(в по-ниска концентрация 5-10%), хиалуронова киселина и натурални масла", препоръчва д-р Делева. Тя съветва да се пие повече вода, защото хидратацията отвътре също е важна.

"Когато сухотата стане много изразена и е съпроводена от силен сърбеж и дори болка, която нарушава съня, а кремовете не помагат, трябва да се потърси лекар", категорична е тя.